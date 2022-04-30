男友的紅粉知己？大小S下註解：好哥兒們，就是狐狸精！

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大S與小S是早年演藝圈對於性別、女權意識很有概念的女星，在民風保守的當時不但已經開始倡導情慾流動，對於辛辣的兩性話題也毫不遮掩地談論。她們多年前主持《娛樂百分百》時，便分享多數人對於狐狸精的刻板印象，往往都是楚楚可憐的綠茶婊，但這種人往往都會被正宮戒之慎之，反倒很好搞定。
大小S以自身為例，表示兩人外型跟舉止比較大膽妖嬈，確實很像是眾人眼中的「狐狸精」形象，但其實「如果認為我們2個是狐狸精的話，那妳看事情的角度太膚淺了」。
那真正的狐狸精是什麼樣子？小S指出，在搶別人男友的女生中，有一種特別厲害，看起來沒有任何攻擊性，「她看起來跟我的男朋友好像只是好朋友，還滿聊得來，會一起聊車啊，這種女人沒什麼興趣的內容。」且這樣的女生看到正宮，還會大方說出：「我跟妳男朋友是好哥兒們」，和妳的男友稱兄道弟。
她們也指出，會跟男友裝哥們的女孩，假設外型並不是男孩子模樣的，多半都是有鬼。大小S直言：「沒有別的，她就是狐狸精。只要提到哥兒們這3個字，她就是狐狸精。」大S還延伸，如果只是乾妹妹，那還比較好解決，罵2句就可以把人趕走，但是哥兒們沒那麼簡單，小S直接斷定：「如果妳周遭現在正出現哥兒們的話，哼哼，妳被劈腿了，不然就是很有可能將要被劈腿了！」
小S說，她跟范范的老公陳建州交情很好，但再怎麼好也是說對方是「朋友」，怎麼樣都不會說是「哥兒們」。大S指出關鍵，主要是當哥兒們就可以大方勾肩搭背、大喇喇碰觸，「因為是哥兒們，所以可以做很多事耶」，這種女性才是正宮真正該防著的人。