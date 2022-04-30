台鐵罷工！統測579生申請接駁費 教育部粗估買單34萬元
111學年度四技二專統一入學測驗（統測）今（30）日登場，受到台鐵兩工會發起五一勞動節不加班行動影響，表定列車明日將全面停駛，教育部承諾補助考生接駁費用。截至今中午12時止，已有579位考生申請，費用粗估34萬元。另今有2220名考生在隔離試場應試。
今為統測首日，受到台鐵兩工會發起五一勞動節不加班行動，當日表定列車全面停駛，恐影響考生權益，教育部長潘文忠承諾，全面補助考生接駁車輛、計程車、遊覽車等費用，以協助考生如期參加考試。根據教育部統計，截至今中午12時為止，已有579位考生申請，經費粗估約新台幣34萬元。
另受到新冠肺炎疫情影響，確診學生不可應考，居家隔離、檢疫考生則須於隔離試場進行考試，教育部統計，截至今上午9時，共有234名考生確診、並啟動696間隔離試場供2220名考生應試。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。