南非恐爆第5波疫情 2款Omicron亞變種被指「逃避大師」
南非的基因定序研究機構，其科學家近日表示，新型Omicron病毒亞型變異株「BA.4」和「BA.5」，很可能能夠逃避疫苗，以及已染疫者的自然免疫力；該國衛生部長也警告，南非不排除正在爆發第5波疫情。
綜合外媒報導，病毒學家德奧里維拉（Tulio de Oliveira）聲稱，Omicron亞型變異株BA.2的傳染力本身已經比Omicron高，而BA.4和BA.5的傳染力，似乎又比BA.2更強，之所以會這麼說，是因為南非幾乎所有人，不是已接種過新冠疫苗，就是曾經染疫，但目前的染疫人數卻呈現激增，意味着最新型的變異株不僅傳染力更強，或許還能逃脫人體的免疫防禦系統。
奧里維拉指出，變異株的突變，讓病毒得以逃避免疫機制，足以導致民眾重複感染，並突破部分疫苗的防護力，而這恐怕也是導致南非疫情復燃的主因。近期，Omicron BA.4和BA.5病例約佔南非新增確診病例的70％，所幸住院和病故人數並沒有跟著爆增。而除了南非，Omicron BA.4和BA.5已在全球20個國家現蹤。
有鑑於南非的確診人數過去2週持續上升，南非衛生部長法赫拉（Joe Phaahla）聲稱，該國可能正在爆發第5波疫情，較原先預計的5至6月，即南半球進入冬季的時序還要早。
※【NOWnews 今日新聞
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