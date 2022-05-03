開工不憂鬱！超商咖啡買六送六　51杯半價美式最後一天

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📍5月3日限定，西西里咖啡大杯原價75元，特價59元。
📍5月6日上午10時起，全家App買單品美式、單品拿鐵（中杯、大杯）買6送6，每位會員限購1組，可跨店領取，兌換期限至11月30日。
📍5月6日App推出Let’s Café罐裝咖啡買6送6，可兌換咖啡拿鐵、單品曼特寧黑咖啡兩種口味，每位會員限購1組；極鬆餅買6送3，兌換期限皆到8月31日。
■7-ELEVEN
🟡App行動隨時取至5月3日前
📍特大杯拿鐵51杯2400元，約6.7折
（原價70元，平均特價47元）
📍大杯美式咖啡51杯1160元，約5.1折
（原價45元，平均特價23元）
📍黑糖珍珠撞奶51杯1900元，約6.2折
（原價60元，平均特價37元）
📍精品美式咖啡51杯2734元，約6.7折
（原價80元，平均特價54元）
📍四季春青茶／英式紅茶51杯999元，約5.6折
（原價35元，平均特價19元）
🟡7-11門市至5月3日前
📍全店指定商品任2件7.9折、3件7.5折
📍全店指定啤酒任3件7.9折
📍CITY系列全品項任3杯7折，不提供線上寄杯
📍單筆滿711元，刷8大信用卡現折100元，約8.6折
■OK超商
🟡5月3日限定
📍大杯美式（45元）、大杯拿鐵（55元），同品項買6送6
📍OKCAFE泰式奶茶，原價50元，特價39元
📍OLAND鳳梨蘋果果粒茶，原價75元，特價59元
■萊爾富
📍茶飲新品貝思寶兒蜜桃果茶600ml、貝思寶兒覆盆子果茶600ml，單件原價35元，今（3）日特價單件28元、兩件49元。
📍樂法職人手作系列的古早味奶茶和黑糖鮮奶茶（40元），以及樂法私藏系列紅茶、麥茶、四季春茶(30元)， 今（3）日享2件8折、3件7.5折優惠。