綠新北初選！黃韋鈞追垃圾車2000km拜票 父騎車陪走闖
民進黨新北市議員黨內初選民調下周登場，參選五股、泰山、林口選區的黃韋鈞自去年12月起，展開追垃圾車掃街拜票，期望跟著垃圾車，沿街沿戶爭取民眾的支持。黃韋鈞表示，這5個月來穿梭在五泰林的大街小巷之中，如今已完成75場、超過2000公里的追垃圾車路程，是選區內唯一達到此目標的參選人，證明自己就是最勤奮的新人。
黃韋鈞指出，追垃圾車拜票並不輕鬆，因為每個鄉親倒垃圾的時間短促，必須俐落的將文宣遞給鄉親。但是只要聽到鄉親說「你很勤勞喔！」、「看到你追垃圾車好幾次了！」、「凍蒜！」，就會覺得努力有了成果。
黃韋鈞表示，自己沒有媒體資源挹注、沒錢請那麼多助理，只能靠著創意、努力，比別人更早起床到路口，比別人走更多路，讓大家看到自己的決心；同時也要讓五泰林鄉親明白，為民服務必須親力親為，不該假他人之手。
黃韋鈞也透露，自己為了把握每個追車機會，連過年期間也不休息，但因為團隊春節輪休，人力不足，更拜託自己的爸爸騎機車載他跑垃圾車。
黃韋鈞補充，從去年12月累積至今，他已經走過117次市場掃街、75趟追垃圾車。勤勞就是新人參選最需要的態度，唯有繼續努力爭取鄉親支持與認同，才有通過初選的機會。