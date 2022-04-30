PLG／烏克蘭男籃選擇台灣移訓　經理：塞瑟夫是原因之一

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按照之前的計畫，烏克蘭男籃國家隊規劃在5月31日抵台，6月14日離台，準備參加7月世界盃歐洲區資格賽。勒貝迪夫也透露他們預計會有14名球員前來，而之所以選擇台灣，和想招攬目前效力於富邦勇士的塞瑟夫也有關係。
「塞瑟夫也是我們這次來到台灣的重要原因之一，希望在台灣參賽可以說服他，加入到世界盃的國家隊名單當中。」勒貝迪夫表示過去他沒有對過台灣球員，但他覺得中華隊打法很特別，也希望雙方交手能對烏克蘭國家隊及中華隊在未來在爭取國際賽名次上能有幫助。
目前富邦勇士已經確定取得季後賽資格，若以PLG的賽程來看，塞瑟夫若要打國家隊有機會在6月中旬之後加入。而且他過去就有打國家隊的資歷，因此在體能和磨合上應該都不會有太大的問題。
雖然目前還沒解決所有行政上的問題，但若是可以安排1-2場的練習，勒貝迪夫認為能讓雙方在準備上都有好的感覺。「烏克蘭球員都知道來自台灣這邊的幫助，我們兩個國家在很多方面很相似，因此雙方都有深刻的同理心，感謝執行長和各單位的幫助。」
至於對台灣職籃聯賽的第一印象是什麼呢？勒貝迪夫坦言他對台灣籃壇不算熟悉，但感覺起來台灣和他們非常不一樣，這邊投很多三分球，並且速度打得非常快，如果能跟這樣的球風的隊伍交手，希望得到不錯的收穫。