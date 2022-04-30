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全球首例H3N8傳人現蹤中國　河南旅遊警戒升級

▲疾管署今（30）日公告，自27起，提升河南省新型A型流感旅遊疫情建議等級至第二級警示（Alert）。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲疾管署今（30）日公告，自27起，提升河南省新型A型流感旅遊疫情建議等級至第二級警示（Alert）。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者許若茵／台北報導

2022-04-30 17:16:35

中國26日公布新增全球首例H3N8流感確定病例，疾管署今（30）日公告，自27日起，提升河南省新型A型流感旅遊疫情建議等級至第二級警示（Alert）；另中國大陸新冠肺炎旅遊疫情建議等級為第三級警告（Warning）。

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疾管署表示，據中國大陸衛生健康委員會公布資料，全球首例H3N8流感確定病例為河南省駐馬店市4歲男童，5日發病，10日病重住院，發病前曾接觸家禽，鄰近地區有野鴨活動，其密切接觸者觀察期間無異常狀況。

疾管署說明，H3N8流感病毒仍屬禽源性，過去多於馬、狗、禽類等動物間檢出，目前尚無有效人傳人能力，近期中國陸續出現有H5N6及H9N2流感等新型A型流感病例，中國大陸河南省、山西省、浙江省、湖北省、江西省、四川省、重慶市、廣西壯族自治區、貴州省、江蘇省、山東省、湖南省、福建省、廣東省、安徽省新型A型流感旅遊疫情列為第二級警示（Alert），其他省市列為第一級注意（Watch）。

疾管署指出，此次個案應屬偶發性人類感染，發生大規模傳播流行風險低，但仍存有風險，加上國際禽類禽流感疫情不斷，於中國大陸仍有H5N6及H9N2流感疫情，顯示人類感染新型A型流感威脅不減，提醒醫師如發現自中國大陸回台可疑病例，應加強詢問旅遊史及接觸史，並迅速通報衛生機關。

疾管署提醒，國人前往中國大陸各省市時，應落實「5要6不」原則，5要為禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；6不為不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去禽畜養殖場或市場或展銷場。

疾管署也強調，返國入境者如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員；返國後如出現前述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。相關資訊可參閱疾管署網站，或撥打免付費防疫專線1922、0800-001922洽詢。

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