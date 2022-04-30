高雄今新增453例　陳其邁：疫情呈漸近式往上增加

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陳其邁表示，外縣市旅遊史部分，南北大移動大多出現在星期五到星期日3天間，加上傳播期3天下來，因此確診狀況會出現在星期二、三、四；其中密切接觸者部分新增337人，屬於職場環境確診者居多，單日就新增了112例，主因是青少年活動力較強，其他在部隊、活動場域等皆有增加，呼籲市民要做好自我健康監測，若家有未打疫苗長者，需少到人多場所，否則有可能傳染給長輩。
衛生局簡任技正潘炤穎也指出，高雄市今天新增449例本土病例，其中有71人隔離期間陰轉陽，在社區因症就醫有209人，而匡列人數有169人。在外縣市旅遊史有31例，其中屏東有11例，當中含教召感染有9例，市府已接獲軍方通知後，正密切與相關個案聯繫，這9位高雄子弟我們會善盡照顧義務。
至於，特定娛樂場所部分今天有10例，主要分布於6間店，是衛生局密切關注對象，包括凱薩帝苑、總裁CEO鋼琴會館、H男模會館、白宮會館酒吧、新樂園會館、皇家貴賓頂級商務酒店。衛生局將針對確診個案的接觸風險對象進行匡列，其他接觸者也會發放快篩試劑，請他們持續性自我健康監測。
潘炤穎提醒，因應社區風險提高，在外面接觸風險容易帶回家裡，家裡若有長輩小孩容易受影響，提醒市民朋友，在餐飲娛樂環境裡，拿下口罩吃飯、唱歌、健身中心、游泳、潛水俱樂部等高風險場域，易造成群聚感染。
同時，教育局長謝文斌也於會中宣布學校畢旅與校外教學新制，5月1日起，考量國小與幼兒園學生未接種疫苗，仍停止跨縣市活動；國高中生則以市內辦理為原則，若辦理跨縣市活動，須經家長會、學生會及校方三方決議，評估辦理地點疫情風險性，並提報防疫計畫報教育局備查。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。