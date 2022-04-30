PLG／台烏球場大不同　烏男籃經理：歐洲體育館方形為主

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這次烏克蘭國家隊職員一行人所有的食、宿及交通費用，將由鋼鐵人球團一手負責，也包含安排來台隔離的防疫旅館。在結束隔離程序之後，他們日前也已至鳳山體育館與鋼鐵人球團及教練、球員們會面，互相交流分享籃球相關經驗，Karnaukh也與鋼鐵人防護員包駿鑫進行運動防護專業技術上的討論，並協助選手貼紮及肢體伸展。
被問及台灣與烏克蘭在籃球運動上的差異，安德里表示：「光是場館及各項設施就與歐洲有所不同也很棒！歐洲體育館普遍以方形為主，不同於鳳山體育館的圓形設計，而場館整體營造的氛圍也令他十分期待比賽開打。」
在記者會上被問到對於這支球隊的觀察，安德里認為鋼鐵人陣容以年輕球員為主，各個十分有潛力，加上新教練的到來，他相信一定會為鋼鐵人帶來新氣象。另外，他也表示雖然沒有和台灣球員交手過，但他認為這裡的隊伍球風偏快，偏重三分出手，與烏克蘭國家隊的球風很不一樣。
這次因為戰火，而必須要在台灣和拉脫維亞等地進行訓練，安德里表示雖然遺憾，但也是不得不做的決定。他也希望能和中華隊來場交手，幫助雙方在備戰之後的國際賽上能有所幫助，取得好的名次。
至於來台移地訓練的相關細節，安德里說，目前尚與各單位溝通協調中，期盼很快就會有好的結果。「我們要和(PLG)聯盟、高雄鋼鐵人和台灣政府致上最深的感謝，也深刻感受到台灣對烏克蘭國家隊的支持跟幫助。」