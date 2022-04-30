女遭父母扔沙發10多年等死！遺體慘與家具「融為一體」
美國路易斯安那州近日傳出一起人倫悲劇，36歲的佛萊徹（Lacey Ellen Fletcher）因為罹患罕見的「閉鎖綜合症」，多年來幾乎無法動彈，只能靠家人打點其生活起居。今年1月警方接獲其父母報案，稱女兒已經過世，但到現場勘查卻發現佛萊徹遺體的狀況只能用「慘不忍睹」形容，質疑她根本就是被活活虐待致死的。
綜合《紐約郵報》等外媒報導，佛萊徹患有閉鎖綜合症，這是種罕見的神經系統疾病，其特徵是除了眼睛以外的隨意肌完全癱瘓，今年1月3日，警方獲報後前往其家中，卻被眼前的景象與撲鼻的惡臭嚇傻，死者坐在一張破了洞的沙發上，雙腳交叉，沙發內部則充滿了糞便和尿液。由於遺體在沙發上的時間太久，幾乎已與沙發「融為一體」。
看到這狀況，警方怎麼也不相信佛萊徹是自然死亡，而據地方檢察官達奧拉（Sam D'Auilla）表示，佛萊徹的臀部有嚴重的潰瘍，甚至還感染了新冠肺炎，體重也過輕，被當地官員認為是有記憶以來，最嚴重的照護疏忽案件。
驗屍官裁定，佛萊徹根本就是被謀殺的，後續也進行了刑事調查。達奧拉聲稱：「每個人都在想，怎麼可能是和她同住一個屋簷下的照顧人，害她陷入這樣的境地？」
警方最後依過失致死、二級謀殺罪等罪嫌，起訴佛萊徹的父母，當地法院預計將於5月2日做出判決，若謀殺罪名成立，2老最重將面臨終身監禁，而且不得假釋。
※【NOWnews 今日新聞
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