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T1／林韋翰「雙十」串聯球隊　中信特攻擊垮獵鷹獨居第三

▲林韋翰。（圖／新北中信特攻提供）
▲林韋翰。（圖／新北中信特攻提供）

運動中心/綜合報導

2022-04-30 18:31:20

新北中信特攻籃球隊本季例行賽最後一週主場火熱開戰，今天（30日）迎戰臺南台鋼獵鷹，團隊一共6人得分上雙，打出點點開花的團隊球風，終場以133比101笑納對戰六連勝。

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兩名經驗豐富的控球後衛皆繳出雙十數據，林韋翰今天斬獲11分10助攻、夏樂則有11分11助攻表現，賽後總教練李逸驊分析，有這兩名後場指揮官攜手帶領，讓團隊攻勢發動更加流暢，「我們球隊陣容近期一直在磨合，這星期還是會以林韋翰和夏樂(Avery Scharer)兩位主力控球後衛多在場上磨合，今天兩人合作默契很好，讓我們整體攻勢也更穩定。」

林韋翰賽後也特別談到和夏樂之間的配合，透過這幾場實戰累積已漸入佳境，「我們都是比賽經驗豐富的球員，在場上知道如何判斷何時該分享球，何時該製造機會，其實不用太多磨合，我們都知道該怎麼去幫助球隊。」

包括兩位明星級後衛，共有六名特攻斬獲雙位數得分，洋將凱（Kevin Allen）靠著禁區多番轟炸，進帳全隊最高26分外帶12籃板，至於馬龍17分8籃板，艾斯15分9籃板，而林秉聖繳出15分3助攻2抄截，則為特攻本土球員最佳。

「回到主場穿上特攻元年主題日的『防駭白』球衣，我覺得真得滿帥的，應該是有帥氣球衣加成，大家都有發揮，進攻多點開花。今天隊友都打得很好，也都樂於分享球，是很棒的氛圍。」林秉聖表示

而兩位特攻新秀劉旻諺和周承睿，比賽末段亮相也各自收穫5分2助攻及2分，更搭配演出一次精彩高低位配合，讓特攻隊友們全都嗨翻。賽後記者會總教練李逸驊也特別點名兩人，「很開心看到兩位年輕替補，都能把握機會，今天他們表現很好，也希望每一位球員不管機會多寡，只要上場比賽就能拿出團隊精神。」

中信特攻擊敗台鋼獵鷹後，戰績來到16勝12敗，暫時獨居聯盟第三，為取得晉級季後賽更有利的位置，例行賽還有兩場比賽需全力拚勝。明天（5月1日）將繼續在主場迎戰臺中葳格太陽，期待能守住主場勝利，鞏固聯盟第三名寶座。
 

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