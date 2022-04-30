T1／林韋翰「雙十」串聯球隊　中信特攻擊垮獵鷹獨居第三

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林韋翰賽後也特別談到和夏樂之間的配合，透過這幾場實戰累積已漸入佳境，「我們都是比賽經驗豐富的球員，在場上知道如何判斷何時該分享球，何時該製造機會，其實不用太多磨合，我們都知道該怎麼去幫助球隊。」
包括兩位明星級後衛，共有六名特攻斬獲雙位數得分，洋將凱（Kevin Allen）靠著禁區多番轟炸，進帳全隊最高26分外帶12籃板，至於馬龍17分8籃板，艾斯15分9籃板，而林秉聖繳出15分3助攻2抄截，則為特攻本土球員最佳。
「回到主場穿上特攻元年主題日的『防駭白』球衣，我覺得真得滿帥的，應該是有帥氣球衣加成，大家都有發揮，進攻多點開花。今天隊友都打得很好，也都樂於分享球，是很棒的氛圍。」林秉聖表示
而兩位特攻新秀劉旻諺和周承睿，比賽末段亮相也各自收穫5分2助攻及2分，更搭配演出一次精彩高低位配合，讓特攻隊友們全都嗨翻。賽後記者會總教練李逸驊也特別點名兩人，「很開心看到兩位年輕替補，都能把握機會，今天他們表現很好，也希望每一位球員不管機會多寡，只要上場比賽就能拿出團隊精神。」
中信特攻擊敗台鋼獵鷹後，戰績來到16勝12敗，暫時獨居聯盟第三，為取得晉級季後賽更有利的位置，例行賽還有兩場比賽需全力拚勝。明天（5月1日）將繼續在主場迎戰臺中葳格太陽，期待能守住主場勝利，鞏固聯盟第三名寶座。