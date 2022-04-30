統測首日2322人隔離考試 44生違規「帶手機入場」
111學年度四技二專統一入學測驗（統測）今（30）日登場，根據技專校院入學測驗中心統計，本屆共有7萬9266人應考，攜帶手機入場違規44人、攜帶其它物品入場違規9人、未帶准考證者3人等，無重大違規事項，另有2322人於隔離試場應試。
受到新冠肺炎疫情影響，確診學生不可應考，居家隔離、檢疫考生則須於隔離試場進行考試，技專校院入學測驗中心指出，今因測量體溫發燒或呼吸道症狀啟用防疫試場者5人，分別啟用5間防疫試場，另啟用24個獨立隔離分區，共計269間隔離試場容納2322人，通報確診者232名。
技專校院入學測驗中心統計，全國共計33個考區67個分區，應考人數為7萬9266人，國文科缺考人數為6402人，缺考率為8.08%；英文科缺考人數為 6567人，缺考率為8.28%。本日截稿前考生違規項目中，攜帶手機入場違規 44人、攜帶其它物品入場違規9人、未帶准考證者3人等，無重大違規事項，各區全日進場及試場內秩序良好。
台鐵兩工會發起五一勞動節不加班行動，明表定列車全面停駛，技專校院入學測驗中心提醒，考生如需搭乘臨時接駁交通車，請務必事先聯繫當地車站，審慎評估路程，並提早搭乘。
※【NOWnews 今日新聞
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