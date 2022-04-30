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孫協志突爆曾不滿王仁甫　5566成軍20年「不合內幕」曝光

▲5566成軍20年，孫協志（左）曾不滿王仁甫（右）。（圖／民視提供）
▲5566成軍20年，孫協志（左）曾不滿王仁甫（右）。（圖／民視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-30 22:12:01

男團「5566」至今已成軍20年，是不少人的青春回憶，其中2位團員孫協志、王仁甫，目前也有一同主持節目《明星許願池》。近來該節目舉辦「只要有合音人人是歌星」的搶救音癡大作戰單元，邀請到音癡代表何妤玟、余祥銓、LaLa以及班底薔薔，和音歌手秀蘭瑪雅、安歆澐、亦帆和黃靖倫，來當中搶救歌聲。而當錄影如火如荼進行時，孫協志卻無預警爆料曾對王仁甫的不滿，引發現場一片譁然。

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音癡代表們都對自己的封號感到不解，何妤玟就表示自己在這4人當中，至少還有出過4張專輯，讓王仁甫忍不住說：「原來那年代要出唱片這麼簡單！」而LaLa則自稱是療癒系歌聲，王仁甫再度撿到槍開炮：「聽完妳的歌聲大家都很療癒，因為在妳旁邊的人會唱很好！」一搭一唱的吐槽，讓現場笑成一片。

▲何妤玟（左）被邀請當音痴代表，右為亦帆。（圖／民視提供）
▲何妤玟（左）被邀請當音痴代表，右為亦帆。（圖／民視提供）
不過在一陣歡笑後，孫協志突然大爆料，坦言曾與王仁甫有段「不太開心」的回憶，因為5566的歌通常會因為段落而分部和音，但王仁甫怎麼樣和都和不好，讓孫協志一度認為他是故意的，因為這樣就可以永遠唱主音，而他卻永遠只能當和音。

王仁甫解釋和音真的很難，在家練了很久以為自己可以，但一旦主音唱進來就會被拉走，還曾難過到快哭出來，當時的製作人也安慰他：「別難過，因為你就是當主唱的命。」讓孫協志認命地表示：「聽你唱不好我很難過，所以還是我來唱吧！」
 

▲王仁甫（右）解釋和音真的很難，左為大飛。（圖／民視提供）
▲王仁甫（右）解釋和音真的很難，左為大飛。（圖／民視提供）

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