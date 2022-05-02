專訪／龍龍假哭成眾矢之的　前任賀瓏坦承「從沒心疼過」

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日前龍龍終於亮相，接受專訪親自吐露心路歷程，身為前男友的賀瓏談及此事顯得特別輕鬆，似乎早有準備，他坦言當時龍龍深受輿論撻伐時，並不會覺得與自己無關，當時遲遲未發聲其實是因為正在為一場大型表演做準備，也認為若僅在網路上表態自身觀點，會顯得有些可惜，不如把其設計成段子，未來還能在場上發揮，直言社群上的留言，「爽感」遠遠不及台下的掌聲。
賀瓏表示無法確定與龍龍交往的時間長短，因為2人認識很久，屬於日久深情型，雙方也都沒有要求要進一步確認關係，不過在其他人眼裡就是一對。至於分手原因，他透露問題在於頻繁的吵架，和時常掛在嘴上的分手台詞，到最後誰也不讓誰，才會選擇分道揚鑣，還是以不愉快收場。
眼看龍龍成為眾矢之的，賀瓏坦言自己也是意料之外，不過卻說不上心疼，並沒有想出面護航：「我本能上沒有想過要替她說話，網友卻一直問我為什麼不顧前女友，但我真的不知道如何幫助她。」強調就算要同情龍龍，也不是出自於過去的關係，而是同樣身為喜劇演員的那份辛苦。
至於賀瓏現在的感情狀態，雖然沒有說明白，但能感受到他目前正在熱戀中，笑說自己喜歡逗趣、賢慧和身材好的女生，不過3項條件都具備的至今還未遇過。賀瓏坦言自己不太依賴愛情也不容易陷入一段戀情，所以希望另一半能多給自己一些空間，更不習慣把私生活公諸於世，會想要保護另一半且保持低調。
這次《妳好就好》專場，賀瓏表示在不同的態度下有不同的意思，可以說敷衍，也能稱上貼心，無論這次段子的真假比重為何，都是源自於自身的觀察，以及身邊朋友帶來的反思。