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專訪／龍龍假哭成眾矢之的　前任賀瓏坦承「從沒心疼過」

▲賀瓏坦承從沒心疼過龍龍。（圖／記者侯家瑜攝）
▲賀瓏坦承從沒心疼過龍龍。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/專訪

2022-05-02 08:00:00

喜劇演員賀瓏是薩泰爾娛樂旗下藝人，28日將於TICC台北國際會議中心，舉辦首次個人專場演出《妳好就好》，讓人不免聯想到他前陣子因「前任」身分，無辜捲入「龍K事件」。賀瓏接受《NOWnews今日新聞》專訪時，就大方公開2人交往過程，也坦承當時看到龍龍陷入低潮時，完全沒有感到心疼。

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▲龍龍曾與賀瓏交往。（圖／龍龍臉書）
▲龍龍曾與賀瓏交往。（圖／龍龍臉書）
龍龍去年指控老K霸凌，雙方鬧得不可開交，最後被當時的經紀人康姐、同公司藝人鄭家純（雞排妹）撕開假面具後，形象跌至谷底，消失螢光幕好一陣子，而當時身為前男友的賀瓏，不斷被網友要求要出面替龍龍護航，不過他僅在臉書上發文，列出無關此事的3點聲明，似乎想果斷與對方切割，站穩自身立場，他不謾罵、不跟風的態度也意外被誇讚有風度。

▲老K（左圖）與龍龍霸凌疑雲延燒數日，發展高潮迭起。（圖／老K、龍龍臉書）
▲龍龍（右）去年指控老K（左）霸凌。（圖／老K、龍龍臉書）
▲鄭家純（右）和經紀人康姐揭發龍龍真面目。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純（右）和經紀人康姐曾開直播揭發龍龍真面目。（圖／鄭家純臉書）
日前龍龍終於亮相，接受專訪親自吐露心路歷程，身為前男友的賀瓏談及此事顯得特別輕鬆，似乎早有準備，他坦言當時龍龍深受輿論撻伐時，並不會覺得與自己無關，當時遲遲未發聲其實是因為正在為一場大型表演做準備，也認為若僅在網路上表態自身觀點，會顯得有些可惜，不如把其設計成段子，未來還能在場上發揮，直言社群上的留言，「爽感」遠遠不及台下的掌聲。

▲龍龍日前難得亮相接受媒體專訪。（圖／龍龍臉書）
▲龍龍日前難得亮相接受媒體專訪。（圖／龍龍臉書）
賀瓏表示無法確定與龍龍交往的時間長短，因為2人認識很久，屬於日久深情型，雙方也都沒有要求要進一步確認關係，不過在其他人眼裡就是一對。至於分手原因，他透露問題在於頻繁的吵架，和時常掛在嘴上的分手台詞，到最後誰也不讓誰，才會選擇分道揚鑣，還是以不愉快收場。

眼看龍龍成為眾矢之的，賀瓏坦言自己也是意料之外，不過卻說不上心疼，並沒有想出面護航：「我本能上沒有想過要替她說話，網友卻一直問我為什麼不顧前女友，但我真的不知道如何幫助她。」強調就算要同情龍龍，也不是出自於過去的關係，而是同樣身為喜劇演員的那份辛苦。

▲龍龍強調就算要同情龍龍，也不是出自於過去的關係。（圖／記者侯家瑜攝）
▲賀瓏強調就算要同情龍龍，也不是出自於過去的關係。（圖／記者侯家瑜攝）
至於賀瓏現在的感情狀態，雖然沒有說明白，但能感受到他目前正在熱戀中，笑說自己喜歡逗趣、賢慧和身材好的女生，不過3項條件都具備的至今還未遇過。賀瓏坦言自己不太依賴愛情也不容易陷入一段戀情，所以希望另一半能多給自己一些空間，更不習慣把私生活公諸於世，會想要保護另一半且保持低調。

這次《妳好就好》專場，賀瓏表示在不同的態度下有不同的意思，可以說敷衍，也能稱上貼心，無論這次段子的真假比重為何，都是源自於自身的觀察，以及身邊朋友帶來的反思。

▲賀瓏28日將於TICC台北國際會議中心，舉辦首次個人專場演出《妳好就好》。（圖／記者侯家瑜攝）
▲賀瓏28日將於TICC台北國際會議中心，舉辦首次個人專場演出《妳好就好》。（圖／記者侯家瑜攝）

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