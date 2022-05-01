連下3日雨！北東陰雨濕涼低溫探16度 這天後才回溫
中央氣象局表示，受南方雲系北移、東北季風增加，今（1）日起全台雨將連下三天，北部及東北部天氣較涼，氣溫呈現一路下滑的趨勢，白天高溫19到22度，晚上氣溫會降到17、18度，其他地區夜晚低溫約19到22度，白天中部高溫降幅較多，中部及花東高溫24到26度，南部則在28到31度；另台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，籲請民眾多加注意。
氣象局表示，今起至下週二（3日）因南方雲系北移加上東北季風影響，北部及東北部天氣會很涼，其他地方也將轉涼，中部以北及東北部低溫只有16、17度，其他地方約19、20度，白天高溫北台灣不超過20度，其他地方較前一天也會明顯下降，而這兩天也是水氣最多的時候，各地都容易出現陣雨，中南部及東半部降雨時間長，北部則較為短暫。根據氣象局觀測資料，今晨全台最低溫在新北市石門的16.6度。
氣象局指出，下週三（4日）起東北季風將減弱，氣溫逐日回升，一直至下週六（7日）南方雲系的水氣量減少，降雨會較為局部、短暫，北部及東半部有短暫陣雨，中南部亦有局部短暫陣雨；8日至10日北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。（編輯：林莞茜）