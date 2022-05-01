甫爆和李榮浩離婚！楊丞琳：分手就要快狠準

號稱「圈內發電機」的楊丞琳，甜美外型和爽朗個性深受異性歡迎，過往與小鬼（黃鴻升）、元駿豪及邱澤曾傳出戀情，即使分手後都能和前任保持良好關係，對感情很有自己的想法，最近和李榮浩傳出離婚謠言，也第一時間跳出來澄清，不容模糊地帶！她近來在陸綜《燦爛的前行》大方分享愛情觀：「我覺得分手就是要快狠準。」分手後會大吃大喝發洩，低潮期不超過5天，敢愛敢恨的戀愛觀，有種女漢子的灑脫，被網友誇讚思想很通透，「簡直就是人間清醒啊！」





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▲楊丞琳透露分手從不會低潮超過5天。（圖／翻攝《燦爛的前行》微博）

從戀愛到結婚，楊丞琳感情狀態一直備受矚目，談到理想的分手方式，她坦言若無未來共識，會狠心說再見，「我覺得一定要快狠準，我們先很明確的說出為什麼要分開，而且你很果決，不會藕斷絲連。其實當下那一刻，對方一定是很難過，或接收者會覺得很難過，但是事實上他們的療傷期，說不定會短一點。」





她和李榮浩從交往至今，即使遠距離聚少離多，甚至因為疫情長達304天沒見面，中間僅視訊過兩次，卻不影響恩愛感情，每年生日都會準時卡點，互相獻上祝福，並準備禮物寵愛另一半，充滿儀式感的婚姻令人稱羨，有點黏又不太黏的關係，給予對方更多空間。





▲楊丞琳曬出與李榮浩的合照放閃。（圖／翻攝楊丞琳IG）

楊丞琳笑說這段婚姻就是異地戀，因為不喜歡視訊，常靠文字跟訊息溝通，心靈的靠近讓距離不再是問題。被謠傳因李榮浩劈腿吉克雋逸離婚，老公第一時間憤怒闢謠，她也出面護夫：「不氣不氣，太假了！」夫妻同心對抗外界的汙衊！



