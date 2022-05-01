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暖送女友香奈兒包！竟秒遭「暴怒退貨」　他傻眼：錯在哪

▲一名網友表示，他花大錢買二手精品包給女友，對方卻當場發飆，還逼他拿去退貨。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名網友表示，他花大錢買二手精品包給女友，對方卻當場發飆，還逼他拿去退貨。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-05-01 12:40:26

「這樣的女友，我該不該放生？」情侶之間若是金錢觀不同，很容易導致分手，就有一名網友表示，他花大錢買二手精品包給女友，對方卻當場發飆，還逼他拿去退貨，只因女友不愛二手貨，讓他無奈萌生分手念頭，貼文曝光後，引發兩方網友持不同意見，紛紛留言熱烈討論。 

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該名網友在Dcard中貼文，他以「精心送禮物給女友有錯嗎？該不該放生她？」為題，表示每次和女友去逛街，對方總會帶他到精品店，有次兩人到香奈兒專櫃，他見到女友因為某個包包缺貨而相當失望，便心想在生日時偷偷送精品包當驚喜。 

原PO透露，他偶然間進入二手精品店，發現裡頭有類似的香奈兒包款，就以全額現金買下，小心翼翼地藏好，想讓女友喜歡這個驚喜，沒想到女友收到後，竟先是嫌 「這包怎麼不是新款的？」接著還當場說不要了，更直言「誰包包要拿二手舊款的，很丟臉欸！」並逼原PO拿去退，讓他無奈嘆：「花大錢買禮物給她，換來這樣的態度，還給我使臉色看⋯唉，這四年的感情我該放棄嗎？」 

▲很多情侶喜歡在愚人節當天「假分手」，小心弄假成真。（示意圖／取自shutterstock）
▲情侶之間若是金錢觀不同，很容易導致分手。（示意圖／取自shutterstock）
貼文一出，不少網友留言，「我是覺得她的態度很糟，不喜歡也能好好跟你講，道謝以後再商量一起去退」、「沒事沒事，香奈兒可以送我，女友千萬別放生出來害人」、「她對你的態度實在蠻差，裝也要裝得很感動吧，畢竟你是好意」、「女友態度很糟，而且真的不懂欣賞和品鑑，只懂得追流行，香奈兒好的古董包是很值錢也很美的」、「放生沒毛病！這種女的就算結婚，家產也會被敗光」。 

也有網友持相反意見，「看人吧，我覺得有些人就真的不喜歡二手的，有人用過感覺不一樣」、「送禮最怕送不到心坎裡，這個問題很兩極」、「我寧願拿贈品布袋都不要用二手名牌包，有打腫臉充胖子硬要拿名牌的感覺」、「二手我也無法，每個人想法不同，但如果是我收到二手包，我也會蠻不開心的，心意雖然重要，但我覺得喜不喜歡比心意更重要」、「不一定每個人都可以接受二手的東西，即便是可以增值的」。（編輯：賴禹妡） 

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