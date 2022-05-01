高雄「紅蜜蓮霧」首度在台販售！創新農法口感大提升

往年只要一上架就被國際水果貿易商搶購一空的「高雄紅蜜蓮霧」，今年首度在台販售。在高雄物產館的穿針引線下，將這外銷精品等級的蓮霧聯手各通路整裝上架，並於今（1日）記者會中正式公開，農糧署姚志旺副署長，高市府農業局張清榮局長均到場見證。
農糧署副署長姚志旺表示，12年來「高雄紅蜜蓮霧」每年10月樹上還沒結果，均已被海外頂級超市預購一空，因此從未在台灣銷售過。疫情期間原本盤商要用較低的價格採購，但農場場長樊豫興堅定拒絕，並尋求高雄物產館聯手，將原本外銷等級的精品蓮霧推介給國人。經送SGS等單位檢驗，「高雄紅蜜蓮霧」均通過380項農藥檢驗，合乎國內外高標準，呼籲國人力挺頂級蓮霧，把握產季尾聲，品嚐看看從未台灣上市過的「台灣美味」。
農民表示，刻苦研究蓮霧15年，並在12年前成功打入加拿大、上海、廈門與香港等市場，經歷多年SGS等檢驗機構嚴格把關，均獲得外貿商與海外市場的肯定。尤其蓮霧原本果實海綿體的創新改革，完全不同於目前市場蓮霧的口感，呈現高紮實、更多汁、更爽甜的驚豔。改革後的高雄紅蜜蓮霧，冷藏過後的口感異常鮮脆，脆中帶甜，顆顆綺紅蓮霧結實飽滿，甜度高達14度以上，建議品嘗方式整顆大口咬不要切片，自然熟成的天然滋味，讓人心曠神怡。
高雄物產館是高雄市政府農局管轄的農產推廣教育及提供遊客農業休閒的綠色園區。高市府農業局局長張清榮表示，本次首推精品蓮霧2.2斤「高雄首選」禮盒裝，特別規劃數量「有十粒」隱喻高雄的蓮霧「有實力」，此款禮盒專屬上架高雄首選電商平台銷售，原價1,200元，現在只要888元，首次在台灣銷售，希望民眾藉此機會也能品嘗精品等級的甜蜜滋味。