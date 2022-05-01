勞團凱道集結高喊「抗通膨」　呼籲基本工資應達28K

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五一聯盟今日進行「要職安」、「要加薪」行動演出，以凸顯今年訴求。在「要職安」，安排職災個案當事人上台說明其遭受職業病、職場不法侵害及職業傷害等，再由台下群眾摺紙鶴且集體黏上「要職安」的大背板，除了表示勞工為職災勞工祈福，同時要求政府必須落實相關職安法案的執行，嚴格要求業者預防及管控工安事件發生。
而針對「要加薪」，五一聯盟表示，物價全面上漲、勞工苦不堪言，疫情衝擊重創世界各國經濟，加上全球通貨膨脹攀高情勢，物價齊漲。行政院主計總處日前示警，薪資成長不敵通膨，去年調薪的幅度扣掉物價指數後，5年來首次呈現負成長，亦即勞工薪資都被通膨吃掉了，國人薪資購買力降低、不利消費。
五一聯盟進一步說明，尤其台灣的派遺汜濫、勞動彈性化的後果，非典型就業型態已經出現高度集中於青年勞工的趨勢，多數屬於初次就業的20至24歲青年勞動者，其工作報酬通常僅能應付生活溫飽，甚至淪落貧窮的絕境。至於典型正職的勞動者，為了結婚、生子、買房等人生規劃 ，則必須透過延長工時，也就是加班，或必須美其名為斜槓的兼差，來增加有限薪水。
五一行動聯盟主張，今年基本工資應一次漲足28,000元及各行各業「有感」加薪，台灣才有可能對抗通膨的嚴峻情勢，勉強改善低薪、高工時的困境。
另外，全世界己有上百個國家訂有最低工資保障法令，台灣卻仍停留在以行政規則規範，政府應兌現《最低工資法》立法承諾，訂定調整最低工資的指標因素，以做為定期調整最低工資的法源依據。
最後，政府部門應該具體提出解決青年低薪問題的政策，以及立法保障從事非典型工作之青年勞工的就業權益。同時，勞動意識與權益知能應該趁早紮根、廣泛普及 ，所以《勞動教育促進法》也應儘速立法。
近年重大職災事故，曝露業者僥倖違法心態嚴重，加上政府勞檢人力長年不足、覆蓋率低，致使台灣職業安全問題無法明顯改善。根據勞動部職安署 109 年勞動檢查統計年報，台灣109年當中就有 50,499 人遭遇職業傷害與失能，另有 519 人不幸職災死亡，相當於每1千名勞工就有5人發生職災，每10萬名勞工就有5人因職業傷病死亡。
《勞工職業災害保險及保護法》於今天五一勞動節正式施行，五一行動聯盟期待新法藉由整合並增進職業災害保障相關規範，能夠有效落實災前預防、災害補償及災後重建的職災保障制度：此外，要求政府相關部會應負起工安事故管理責任，建立火災、爆炸、倒塌等重大工安事故通報機制 ，並進行有效管理，預防職災發生，同時要求工安事故資訊的揭露要完整，落實資訊公開。
最後，攸關上千萬勞工退休生活的勞工保險年金改革，五一行動聯盟則是再度向政府喊話，要求保障老年有尊嚴、退休權益不打折，為了避免勞保破產危機的發生，重申兩大訴求包含以稅收建立基礎年金做為配套措施，仿效大多數國家用多層多柱的退休年金體系，來保障勞工退休後來自於各層的總年金收入不低於基本工資；政府應務實提出勞保年金規劃方案及時程，並與勞工團體對話及溝通。