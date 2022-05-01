北部大雨夜襲！未來一週雨神同行 水氣亂炸全台別忘帶傘
受到東北季風增強影響，今（1）日各地明顯轉涼，北部地區白天氣溫都降到攝氏20度以下，且降雨轉趨明顯，天氣感受上相當濕涼。中央氣象局指出，今日下半天起各地持續轉涼，預估這波東北季風將影響到週二（5/3），明天北部地區整天氣溫都只有攝氏15到19度，中南部及東部地區高溫也只有攝氏22到25度，低溫約攝氏17到19度，提醒民眾要留意保暖。另外，受到南方雲系北移影響，明後兩天（5/2~5/3）全台各地都是有陣雨的天氣，局部地區不排除有較大雨勢發生，請民眾外出記得攜帶雨具。
氣象局在今日傍晚發布大雨特報，今晚到明天基隆北海岸及北市山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意。
氣象局預報員劉沛滕指出，由於南方水氣源源不絕北上，預估未來一週全台各地天氣都不穩定，除了明天各地雨勢較為明顯以外，週二比較明顯雨勢落在東半部地區，其他地區也有局部短暫陣雨。週三到下週日（5/4~5/8）北部東半部地區仍有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。
至於氣溫方面，這波東北季風預計將影響到週二，明後兩天各地氣溫最低，北部地區最低溫僅攝氏15到16度，其他地區低溫約攝氏17到19度。預估週三東北季風逐漸減弱之後，北台灣氣溫可望稍微回升到攝氏20度以上，高溫可來到攝氏25到28度，中南部地區高溫約攝氏29到32度。