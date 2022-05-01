江宏傑姊姊江恆亘自剖感情觀　曾經歷相差逾10歲姊弟戀

江宏傑和福原愛從相戀到步入婚姻生下一子一女，豈料又因婚變而成為台、日演藝圈的頭條新聞。其中因為「江宏傑姊姊」的身份，也讓江恆亘從幕後成為名人，近來她雖低調隱身專心當弟弟的推手，但短暫出道的她曾接受Ｎownews今日新聞「姊妹淘」專訪，除了聊和弟弟之間的相處，也難得以過來人經驗分享對愛情的想法。曾經歷過姊弟戀的她，領悟到在感情關係裡，唯獨容忍、體諒跟互相退讓，才是決定一對戀人能否走得長遠的關鍵。





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在江宏傑尚未在球壇走紅，江恆亘就陪著弟弟到處出國比賽，偶爾也得面對廠商報價、媒體敲通告等事物。按常理，經紀人總會扮演「黑臉」角色，但江恆亘表示自己跟弟弟都很幸運，一路上沒有碰到太為難他們的人。「我想可能我跟小傑都是真誠對待別人吧？」她笑說，「因為別人都感受得到我們不虛偽，自然用相同的方式回應呀！人跟人就像鏡子，你對他笑，他就會這樣對你。」





▲江恆亘不諱言談過相差十多歲的姊弟戀。（圖／江恆亘提供）

曾擔任經紀人和英語老師的工作，江恆亘一度選擇在39歲轉行演藝圈，問她會不會害怕？她搖搖頭，「被傳統觀道德觀束縛太久，過去我的工作、生活都過的很拘謹，現在的我，就是想要過上自己想要的樣子。」她反問，誰說39歲進演藝圈太晚？都是自我設限罷了。





江恆亘對人生和工作都看得豁達，在感情裡也是一路摸索跌撞，才長成現在這副模樣。她談過一段相差十幾歲的姊弟戀，曾經在半夜12點到男友家巷口等他3、4小時，「當天很危險，很黑，很多飆車族，我還是癡癡等他下樓。」





「我年紀比他長很多，就很沒有自信，也比較霸道一點，時間久了感情自然就會變質，其實每個人都有自己獨特愛你的樣子，只是當時的我不明白。」有段時間，她會拿過往挫敗的感情經驗來懲罰自己，「如果當時不要那樣，或者當時能夠再為那份感情多做點什麼，那這份感情，後來會不會就不一樣？我想很多人應該都跟我一樣吧？」





「但後來我就有個結論：不適合的人，愛成了習慣接下來不耐煩，就很難溝通。但適合妳的人，就算立場不同，也能聽懂妳過不去的那個點。」





39歲被外界統稱「大齡」，台劇《俗女養成記》也是在描述39歲女主角的茫然，但江恆亘反倒認為39歲是最美好的年齡，她透露現在單身，也已經做好會孤獨終老的準備。「我想這是大多數30歲以後單身的女人，她們普遍會有的狀態，其實你認清這個事實，才能苦不盡甘長在。」





「你就算跟一個人在一起，你還是孤獨終老，你不可能找到一個人能夠完全理解你的想法，在這個意義上來說，其實每個人都還是孤獨的。」





▲江恆亘容貌秀麗，保養得宜。（圖／IG）

要遇到可以白頭偕老、相伴一生的人，已經非常不容易，若是把這個期望當成是人生必然，那就會活得很痛苦，她說：「但做好孤獨一生的準備，不代表我放棄愛情，而是我覺得保持這樣的心態，遇到下一段感情才會去更珍惜。」





江恆亘說，遇見幸福以前，她只想要好好的善待和愛自己，「單身很好、戀愛也很好、結婚也不錯，無論未來的感情狀態為何，就相信緣份，等待愛情。」





希希Naima的採訪手記：關於娛樂圈的風花雪月





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圖／江恆亘臉書、風和日麗提供



