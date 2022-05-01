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高雄今+434例　陳其邁：風險以同住親友及職場校園最高

▲高雄今新增434例確診個案，市長陳其邁認為，確診風險仍以同住親友及職場校園最高。(圖／高市府提供)
▲高雄今新增434例確診個案，市長陳其邁認為，確診風險仍以同住親友及職場校園最高。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-01 20:06:29

高雄市今(1)日新增434例確診個案，其中隔離期間陰轉陽66例、外縣市旅遊史37例、1例疫調中，密切接觸者324例中以同住親友165例及職場校園84例風險最高。另屏東教召的高雄市民新增8例確診、教會也有2例確診。市長陳其邁表示，特定娛樂場所維持在個位數，顯示風險控制在範圍內；密切接觸者部分，確診最多還是在校園和職場環境。整體來看，高雄高風險還是在外縣市旅遊史與職場、校園，目前高雄疫情仍是緩慢增加中。

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▲高雄市5月1日疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲高雄市5月1日疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲各縣市近7日採檢陽性率平均值。(圖／高市府提供)
▲各縣市近7日採檢陽性率平均值。(圖／高市府提供)
陳其邁指出，各縣市近7日（4月23日至29日）採檢陽性率平均值，高雄市3.68% 、台南市3.71%，台中市5.56%、桃園市7.04%、新北市21.98%、台北市14.78%，全國平均值9.63%。

陳其邁說，採檢陽性率以社區採檢陽性率的比例，採檢對象都是匡列對象或呼吸道症狀，其風險比較高，陽性率為領先指標，同期指標就是每日確診個案數，血清的抗體則是地區的盛行率，以這3個數字來看台灣疫情整體流行狀況。

▲具外縣市旅遊使活動確診個案。(圖／高市府提供)
▲具外縣市旅遊使活動確診個案。(圖／高市府提供)
隨後，衛生局簡任技正潘炤穎也公布相關疫調及確噁足跡，潘炤穎指出，今天確診有37例有外縣市活動史，以台南7例、屏東13例最多，兩地都與營區有關。至於，近日教召的市民要多留自身身體狀況，如有狀況就盡速採檢，衛生局會保障相關採檢、治療流程順暢。

今天確診個案重點足跡包括，娛樂場所小女人小吃部KTV、林園樂複合式KTV釣蝦場、私生活酒吧、浮花男館、朱紅酒室Red. House、金鼎軒KTV等。另外基督際中華循理會莒光教會也有兩例確診個案，另外談天樓小館、長青村泳游健康中心、哈囉市場、草衙市場都有足跡。瑪祺漢堡和帕狄尼諾義大利廚房皆有工作人員確診。

潘炤穎指出，今天434例部分，陽轉有66人、匡列167人、因症就醫有201人，依照目前疫情日益緊張的狀況，未來因症就醫的比例會有增加。

針對隔離天數計算方式，如果是同事照顧確診者，如照顧小朋友的，需等到確診小朋友解隔的隔天，才開始啟動居家隔離3+4天。如果是跟確診者同戶的居家隔離者，則是在確診者開始居家照顧的首日，就同步啟動居家隔離3+4天。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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