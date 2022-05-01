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PLG／遭遇傷兵潮！盧峻翔砍24分　領航猿遺憾不敵攻城獅

▲桃園領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）
▲桃園領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

運動中心/綜合報導

2022-05-01 19:43:49

桃園領航猿今(5/1)對戰新竹街口攻城獅，開局遭遇亂流，雖於第二節一度逆轉比分，但未能穩住領先優勢，下半場積極追分，仍不敵對手攻勢，最終以86比94落敗。

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近期賽事領航猿遭逢傷兵潮，除有傷勢仍在復原中的關達祐、李家慷，今日兩名洋將喬丹與羅賓森，亦因傷雙雙缺陣，僅有單名洋將之下對於團隊的表現，代理總教練顏行書認為已達賽前設定，可惜失誤太多，都讓對手成功轉換得分，最終仍失去比賽。

延續昨日比賽手感，盧峻翔依舊拿下全隊最高得分，共繳出24分7籃板3助攻，三分球命中率達五成七，與林正皆於關鍵第四節各拿下10分，不放棄贏球希望，幫助球隊得以持續咬住比分，林正總計貢獻17分7籃板2助攻1抄截，他賽後表示：「在單洋將的狀況下，賽前教練團特別提醒不要有壓力，把握機會就出手，讓球迷看見我們的拚勁。」可惜最終幾波進攻無法有效命中，終場以86比94落敗。

今日賽後球場舉行「TYP情人」出道演唱會，開場由喬丹先帶來個人自創曲「Get up get out」，再由原民美聲吳家駿演唱宇宙人-我還繞著你在旋轉，好歌聲讓全場球迷聽得如癡如醉，戲稱經紀人的林金榜更於場邊開始吆喝「斗內」，而今日壓軸由澎澎陳冠全領軍男團「TYP情人」施晉堯、黃泓瀚、李家慷、關達祐、盧峻翔帶來經典神曲「我難過」，讓全場橙客陷入回憶殺，代理總教練顏行書更於最後驚喜現身，讓全場橙客瘋狂吶喊經典名字「段臣風」，擁有藝人資歷的他，更給予僅彩排兩小時的「TYP情人」歌唱表現一百分高評價。

本場比賽，盧峻翔得到24分7籃板3助攻，三分命中率57.1%；施晉堯18分4籃板2助攻，林正17分7籃板2助攻1抄截，施顏宗10分6籃板1抄截。

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