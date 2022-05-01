學童施打疫苗前夕確診　陳其邁請學校紓緩學童情緒

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，根據掌握，這所特教學校確診人數為4到5人，不同的年齡層都有，分布在不同班級。整個學校大概三分之二以上有曝露風險，衛生局以此做風險評估。
潘炤穎強調，衛生局對於特教學生特別留意，因應風險的不同、疫調的特性，會進行不同的匡列。特教學校的資源與特性與一般學校不同，例如特教學校的學生是搭專車上學，為混齡搭乘，密閉空間傳播的風險就相當的高。
陳其邁也表示，這也是為什麼高雄市以偏鄉及特教學校作為校園疫苗接種優先順序。明天施打首日安排接種的學校分別是六龜區新發國小、茂林區多納國小和茂林國小，以及大樹區小坪國小，他也請教育局和學校多紓緩小朋友緊張情緒。
潘炤穎指出，實驗室檢出陽性之後，會從法定傳染病系統去通知陽性個案，通知的方式分兩條路徑，第一條路徑是由醫院發簡訊到採檢者的手機，第二條路徑是透過法定傳染病系統到衛生局、所，基本上是幾乎會同是收到訊息，收到訊息後，學校也會啟動相關應變，衛生局也會透過教育局去聯繫相關匡列、採檢對象。
潘炤穎說，因此如果是一個學生確診，在高雄市的作業是分兩條路徑在走，一條是校安通報機制，另一條是走傳染病通報機制，但在長期的合作之下，教育局與衛生局的系統已經會共同處理校園感染的狀況，不管是一個人、一班或者跨班的接觸這，都可以在最短期間透過校安系統查核。
教育局請學校提醒學童，接種前要睡眠充足、勿空腹、多喝水，接種當天學校會彈性調整課程，以靜態活動為主，也可以請疫苗假。如有發燒超過48小時、嚴重過敏等不適症狀，應立即就醫，學校在疫苗接種後2周內，減少安排激烈教學活動，對特教學校也會加派人力關懷照護。
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