譚松韻化身最美祕書　怒吼霸總林更新「有錢了不起」

由譚松韻、林更新主演的《請叫我總監》正在MyVideo同步跟播，一上架就拿下ＭyVideo戲劇館排行榜亞軍，這是譚松韻繼夯劇《以家人之名》暴紅後，再次主演現代劇，備受觀眾期待。她在《請叫我總監》飾演林更新祕書「寧檬」，首集就上演小祕書按耐霸氣總裁戲碼，林更新開啟火山模式在辦公室飆罵三位高階主管，譚松韻機智救火，發揮四兩撥千斤的功力，一會倒咖啡、倒茶與提醒後續有會議，精準地掐準老闆發火的火侯，讓網友封她是最美女祕書。





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▲《請叫我總監》裡林更新（左）飾演難搞總監，讓譚松韻疲於奔命。（圖／MyVideo提供）

但譚松韻飾演祕書表面上風光，私下卻疲於奔命於老闆林更新機車難搞的各種要求，當老闆喝醉酒不醒人事時，就算已經下班回家，還要立即放下手邊事物，急急忙忙地當代駕，親送老闆回家，甚至替老闆拖鞋蓋毯，貼心泡上蜂蜜水，安頓完畢才能默默離開，她對林更新怒喊：「我也是人啊，不是人工智慧！」一句話道出她當了3年祕書的心酸，而當她被發現家裡的拳擊沙包上，貼了林更新的醜臉，恍然大悟原來她是這樣宣洩工作情緒。











▲譚松韻在《請叫我總監》飾演最美女祕書。（圖／MyVideo提供）

該劇花絮曝光譚松韻看首集的反應，當她看到飾演角色被老闆林更新欺負，咬牙切齒地打趣說：「弄他！有錢了不起！」而看到拳擊沙包上貼林更新醜照情節，她面露尷尬微笑。而林更新飾演霸總個性難搞且毒舌，讓他都吐槽該角不把祕書當人，要是自己有機會就會離開這樣的公司，若沒辦法就只能忍，認為她的反擊一點都不過分，並透露該角個性後期會有轉變，笑喊不然可能活不過20集。



