COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

苗栗縣美女議員張可欣確診！自曝無大礙　喊話與病毒共存

▲苗栗縣議員張可欣自曝確診。（圖／翻攝自張可欣臉書）
▲苗栗縣議員張可欣自曝確診。（圖／翻攝自張可欣臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-01 22:10:39

苗栗縣議員張可欣今（1）晚在臉書發文自曝確診，透露自己連續快篩3天，結果看見「令人聞風喪膽的第二條線」，趕緊立即通報相關單位，做好隔離準備。但張可欣也強調，確診並不可怕，喊話「與病毒共存，才能恢復昔日美好時光」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張可欣表示，「全世界受到疫情影響停擺了兩年，台灣在優秀的國民素質上，所建立的防疫成果，比起其他國家，我們已經幸運了很多。而現在，也該是讓我們跟隨國際社會，為與病毒共存，以及為再能於陽光下見到每個人親切的笑容，全力做好準備。」

張可欣回覆網友打氣留言時透露自己目前並無大礙，身體沒有什麼太大不適。張可欣表示，會暫時停止一切活動，居家隔離期間會充實自己，持續找尋更優秀的人才，籌組通霄改造青年軍，讓通宵蛻變成一個美麗，而且有競爭力的海線小鎮，擺脫不堪回首的政治汙名。（編輯：倪浩軒）

▲苗栗縣議員張可欣自曝確診。（圖／翻攝自張可欣臉書）
▲苗栗縣議員張可欣自曝確診。（圖／翻攝自張可欣臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

南橫通車！重機塞爆成類停車場　天龍飯店：13年首次客滿

「德國天天快篩，一劑30元」是錯誤消息　陳時中：勿轉傳

雙北呼籲速推動　陳時中曝「快篩陽視同確診」實施時間點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀