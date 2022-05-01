苗栗縣美女議員張可欣確診！自曝無大礙 喊話與病毒共存
苗栗縣議員張可欣今（1）晚在臉書發文自曝確診，透露自己連續快篩3天，結果看見「令人聞風喪膽的第二條線」，趕緊立即通報相關單位，做好隔離準備。但張可欣也強調，確診並不可怕，喊話「與病毒共存，才能恢復昔日美好時光」。
張可欣表示，「全世界受到疫情影響停擺了兩年，台灣在優秀的國民素質上，所建立的防疫成果，比起其他國家，我們已經幸運了很多。而現在，也該是讓我們跟隨國際社會，為與病毒共存，以及為再能於陽光下見到每個人親切的笑容，全力做好準備。」
張可欣回覆網友打氣留言時透露自己目前並無大礙，身體沒有什麼太大不適。張可欣表示，會暫時停止一切活動，居家隔離期間會充實自己，持續找尋更優秀的人才，籌組通霄改造青年軍，讓通宵蛻變成一個美麗，而且有競爭力的海線小鎮，擺脫不堪回首的政治汙名。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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