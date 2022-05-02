籃球／疫情延燒到職籃　兩聯盟皆傾向打完本賽季

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依照T1聯盟4月29日臨時總經理會議決議，在24小時內快篩結果陰性、且全隊可出賽人數超過8人時需正常出賽，因此雲豹這一場才會以7人打完全場。未來也應該都會採取同樣的方式，來面對類似的情形。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前受訪時強調防疫重點將轉變為減災，且待全台15%-20%人口確診時，就是正式與病毒「共存」的時機。台灣未來在公共防疫政策上的觀念，可能會有所轉變。
T1聯盟表示，目前聯盟將會遵照中央流行疫情指揮中心現行的規定，每場比賽前各隊職員都是嚴格執行快篩，必須為陰性才能出賽；若陽性就採檢核酸PCR，確定確診就是按照政府規定有效控管。而若每場比賽有8名球員可進行比賽，那就會正常開打，若湊不滿8人那將由聯盟再行研議。但若非情況嚴重到必須停擺，那將會打完這個賽季。
在PLG聯盟方面，目前防疫方針類似於NBA管理規範，尊重CDC現行政策，聯盟和球團之間每天都要回報特殊情況，若有人陽性立刻隔離，若情況允許其他採檢陰性的繼續完成賽事。聯盟執行長陳建州強調：「聯盟會以最嚴謹的態度，在符合政府相關防疫規範下，今年一定會堅持把整個聯賽打完。不能辜負球迷期待和球團的投入。」
另外在職棒方面，中華職棒大聯盟也已經放寬防疫標準，全隊確診加隔離不到15人比賽就照常進行；原本規定球場出現確診者要暫停比賽3天進行清消，現在則是清消後就可以使用。
至於非職業籃球聯賽的情形，SBL因為有球員確診，已於27日正式宣佈賽季提前結束，按照現行戰績宣布由台銀奪隊史首冠；而28日WSBL也宣告有兩隊球員新冠篩檢陽性，由於無法進行訓練備戰，同樣以例行賽戰績判定名次，國泰人壽再度封后。