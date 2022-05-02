歐陽靖不忍了！讓小孩躺地被圍剿　怒嗆網紅：蹭流量賺錢

臉書擁有50萬粉絲追蹤的藝人歐陽靖，育有2歲寶貝兒子「新醬」，有潔癖的她近日自曝當媽的困擾，曬出小孩躺在公共場所地板上的照片，引起一票網紅批評她不會教小孩，育兒方式引起全網圍剿，歐陽靖也不忍了，昨（1）日在臉書發文表示，這些人的粉絲數不如自己，「我的小孩可能對妳們來說沒禮貌、沒教養，但他絕對不會成為一個藉由批評別人，來賺取網路流量的人，因為他媽我也不是這樣的人」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐陽靖因與日籍老公分隔兩地，只能一人養育小孩。（圖／翻攝歐陽靖FB）

▲蔡沐妍指出寶寶確實可以依照心情「想躺就躺」，不過後續的教育、溝通必須補上。（圖／蔡沐妍臉書）

▲網紅Q塔在網路上以批評時事為主。（圖／翻攝Q塔FB）

繼《女人我最大》班底蔡沐妍批評歐陽靖「寶寶躺地沾沾自喜」，擁有「最兇國文老師」封號的「Q塔」也認為此舉「沒家教」，一堆恐龍小孩在公共場合奔跑、大哭，然後爸媽還不阻止，媽媽把原因歸咎於背不起名牌包和單親家庭，是一種賣慘，讓人不敢生小孩。





接連受到抨擊，歐陽靖認為網紅圈似乎興起了「批評歐陽靖育兒方式」的運動，而且發聲者都是條件比她好的人，唯一不如她的只有粉絲數，她暗酸「把粉絲數分給妳們就皆大歡喜了？畢竟我根本沒有在開團賣東西、沒有在靠粉絲數賺錢」，質疑這些網紅是為了蹭流量、圈粉，才會批評她。





▲歐陽靖分享兒子躺地照片，被說是沾沾自喜。（圖／翻攝歐陽靖FB）

歐陽靖表示，分享育兒小事只是想給有想同遭遇的媽媽們一點力量，粉絲則安慰她「我也常常躺地上啊 不用理會他們啦」、「現在有很多人就是鍵盤手突然都變成專家了」、「媽媽說了算，外人說的就算了」，要她不必太在意別人態度。



