兒科醫學會提指引！確診兒童出現「6症狀」　家長快撥119

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此外，如果兒童出現以下6種症狀，建議家長要立即撥打119，或用手機連上24小時緊急醫療諮詢平台求助，包括：抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁與冒冷汗。
兒科醫學會指出，在Omicron變種為主的流行時期，兒童感染新冠肺炎病毒的人數和比例都增加，雖然症狀仍比成人輕微，不過仍有導致嚴重需住院或之後產生兒童多系統發炎症候群(PIMS-TS/MIS-C)的情況。6-11歲兒童接種新冠肺炎疫苗可減少本身感染、重症或併發症與死亡的發生，並降低疾病防治措施(例如停課)對於兒童受教權及生理、心理發育之影響，且減少疫情傳播至家人或其他年齡層民眾的機會。
目前世界各國已授權使用於6到11歲兒童的新冠肺炎疫苗主要就是莫德納和BNT這兩種mRNA疫苗。在臨床試驗都呈現充足的安全性和有效性證據。試驗顯示副作用嚴重程度多為輕度至中度，約1到3日內可緩解；受試個案無嚴重不良反應。注射部位反應為6至9成，多屬輕微；疲勞、頭痛約2至6成；皆以第2劑較多。發燒在第1劑小於5~10%，但第2劑可達2至3成；一半不超過攝氏38.5度，罕有超過攝氏40度。總體反應較青少年和成人族群輕，但發燒可能略多。對於局部腫脹、疼痛，可使用冰敷緩解，發燒時若未伴有其他危險跡象，可給予退燒藥或請兒科醫師診察處理。
家長最擔心的莫過於是mRNA疫苗副作用恐造成心肌炎和心包膜炎。兒科醫學會表示，在大規模施打的國家顯示極為罕見，且明顯低於青少年的發生率。此外，美國的資料顯示，5-11歲男性幼童感染COVID-19後出現心臟方面症狀之風險，為接種疫苗者之4.4倍；美國、英國及澳洲兒童染疫後死亡人數，為接種新冠肺炎疫苗後通報心肌炎人數之2至10倍。顯示在目前處於社區流行時期，接種疫苗益處大於染疫後風險。
而目前仍無大規模直接比較莫德納和BNT疫苗孩童接種的研究報告，但由發表的試驗結果看來，前者產生的抗體濃度略高，輕中度的不良反應發生率也略高，但並無很大的差異，因此兒科醫學會並不建議要特別選擇那一種廠牌的疫苗。
兒科醫學會強調，接種疫苗利大於弊，但家長若對於疫苗仍持高度疑慮，並不會強制要給孩童接種。因mRNA疫苗通常第2劑反應較大，也可考慮先接種1劑，再觀察後續。不過，有潛在慢性疾病的兒童感染新冠肺炎，演變為重症或產生併發症的風險較高，應儘早接種新冠肺炎疫苗，並完成建議的接種劑次。