上海爆活人裝屍袋送殯儀館焚化 官方承認了：會進行處分
上海近期維持嚴格封控，儘管在社會面清零有成效，但日前卻傳出有養老院將活著的老人塞進屍袋，要殯儀館人員運走，所幸殯儀館人員發現不對，怒斥「還在動是活的」才避免活人被火化，相關畫面曝光後掀起網友群起砲轟，官方也出面承認表示確實有此事，並會加以處分。
根據中國媒體《東方網·縱相新聞》報導，昨（1日）下午在上海市普陀區新長征福利院發現這起駭人事件，院方將還有呼吸、心跳的長者活生生地裝在屍袋裡，並交由運屍車要求殯儀館直接火化，所幸殯儀館工作人員發現這具「屍體」還在動，直接在院方門口掀開屍袋，這才發現老人仍有生命徵象，現場驚呼「活的，看到了吧！活的！」
畫面中殯儀館人員經過確認後，想連忙將長輩拉出來，但養老院人員卻堅持替他蓋上黃布，似是要求殯儀館人員「照辦」，一旁拍攝民眾更激憤大喊「這是草菅人命」，殯儀館人員更是上前阻止養老院人員的行為，堅持要將老人送回機構內。
普陀區民政局也於今（2）凌晨證實此事為真，目前該名長者已被轉往醫院救治，生命跡象趨穩；普陀區民政局表示，已連同相關部門成立調查小組進駐新長征福利院，將在查清事實後對相關責任人士進行嚴懲，並向社會及時公佈。