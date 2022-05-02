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渣男剋星！過來人曝「iPhone抓出軌3招」　網跪：FBI等級

▲原PO分享「用iPhone抓渣男出軌」的三大招式，貼文一出，網友也直呼「這FBI等級了吧」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO分享「用iPhone抓渣男出軌」的三大招式，貼文一出，網友也直呼「這FBI等級了吧」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-02 10:53:26

男女之間的感情問題千百種，小至意見不合吵架，大至出軌外遇離婚；對此，就有一名女網友分享「用iPhone抓渣男出軌」的三大招式，貼文一出，網友紛紛留言「這FBI等級了吧」、「必學」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》以「抓到劈腿的 3 個細節」為題發文，表示日前看到有另一位網友不知男友手機裡的一款APP是什麼，經查才發現原來是一款交友軟體，這也讓原PO看了非常火大，並想起自己以往的經驗，因此便想分享幾招「透過手機抓包另一半出軌的方式」。

原PO表示，當初跟「死渣男」前任交往時，也是穩交後對方考上中部研究所，而原PO則留在台北當社畜，開始了遠距離戀愛，但是「後來我開始覺得他很奇怪，你知道的，第六感」，因此原PO開始觀察前任的言行舉止，並用「3招」成功抓包渣男前任出軌。

▲原PO分享「用iPhone抓渣男出軌」的三大招式，貼文一出，網友也直呼「這FBI等級了吧」。（示意圖，與當事人無關／取自Shutterstock）
▲原PO分享「用iPhone抓渣男出軌」的三大招式，貼文一出，網友也直呼「這FBI等級了吧」。（示意圖，與當事人無關／取自Shutterstock）
第一「查下拉的Siri建議」，手機螢幕下拉可以看到Siri建議的常用APP，原PO表示，通常很多人會忘記這件事，「特別是那種下體癢只記得撩妹爽的人」，若在這邊看到交友軟體APP，基本上已經確定了「必分，無疑」，此外，她說也可以查詢iPhone的APP使用時間功能，只要點擊「設定」、「螢幕使用時間」，就能看見常用APP是哪些。

第二「查常發送的emoji／line貼圖」，原PO說，如果對方有在用交友軟體，有些emoji應該可以看出一些端倪，像是吐舌頭、邪惡笑、伸舌頭、噴水、桃子和茄子等，又或是從LINE貼圖上看到一些抱抱、親親的貼圖，「這是你要懂分辨，如果平常你根本很少看過他對你用，那大概就要問自己『他X的，他是對誰用』」。

第三「IG分享功能的建議列表」，IG每篇貼文底下都會有一個像是「紙飛機」符號的傳送訊息功能，點下去IG便會自動出現推薦人，這些帳號都是最常互動者，「如果裡面有你沒看過的陌生帳號，就可以放在心上去查查他是誰了」。

貼文一出，掀起熱議，「狂，現在抓男友出軌方式越來越多了」、「談戀愛真的好麻煩，還是單身好了」、「太厲害了！樓主好人一生平安」、「跟我的方法一樣欸」、「這已經到了FBI等級了吧」、「超狂 學到一招了！」、「必學」、「已收藏」。（編輯：郭佩蓉）

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