沒錢回家！陌生男「超暖支援」 女淚：買到家人最後一面
一名女大生分享，因為家裡的狗狗老了，隨時都有可能走，便每個禮拜回老家陪伴，怎料，卻在前幾天沒錢買票回家，所幸遇到熱心的民眾幫忙，1張百元鈔票就讓該名女大生順利見到狗狗最後一面，故事溫暖眾人。
網路論壇Dcard，昨（1）日一名女大生PO文表示，在南投讀書的她，因心繫家中年老狗狗沒人照顧，便決定趕在禮拜五晚上搭車回家，眼看車子就快到站，她卻剛好碰上錢包沒錢、卡不能刷的窘境。
所幸，一旁的陌生男子見狀後，便以最快的速度遞錢給她，「反正都是要回台中的嘛～」讓原PO充滿感謝，「我當下很錯愕，問了幾次要怎麼轉帳還給先生，先生一直笑笑地說不用，於是我就收下了先生的錢買票了」。
結果回家後隔天，狗狗真的過世了，也讓原PO決定發文，向當時伸出援手的陌生人表達謝意，「謝謝先生您的錢，雖然後來我只跟您拿了一百塊，您也堅持不用還給您，但是我還是決定發這篇文希望您知道您的一百塊，買到的是我見我家狗狗的最後一面」。
故事曝光後，讓不少人感到溫暖「好感人！相信狗狗在天上也會感謝這位好心人的！」、「把這份溫暖傳遞下去，是對這位先生最好的報答吧」、「是狗狗提前派的好人吧」、「好感動！好人一生平安」、「破防了」。（編輯：詹鎰睿）