議員淪販毒首腦遭求處無期　藍營酸蔡英文「文青類反毒」

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黨團總召曾銘宗表示，顏旭懋是民進黨籍雲林縣議員，已連任一屆，現爭取連任，加入民進黨10多年，因涉及毒品案件遭屏東地檢署求處無期徒刑，檢方在起訴書中認定顏旭懋惡性重大、無法無天，向屏東地方法院聲請羈押獲准。顏旭懋在2012年是蔡英文土庫鎮競選總部的副總幹事、李進勇競選立委土庫鎮競選總部副總幹事，國民黨團要求民進黨中央黨部及黨主席蔡英文出來說清楚，必須向全民道歉。
曾銘宗指出，顏旭懋為民進黨長期培養的地方政治人物，一位民進黨籍民代是販毒首腦、金主，遭檢方認定惡行重大，求處無期徒刑，不是開除顏旭懋黨籍就沒事，事發到現在，連一句道歉也沒有。
首席副書記長李德維則表示，執政的民進黨現任雲林縣議員顏旭懋竟然販毒重要金主與首腦之一，根據報載顏旭懋販毒集團已經有將近596公斤相關毒品流入市面，可提供149萬人使用。
李德維表示，在新加坡持有15公克海洛因、30公克古柯鹼、500公克大麻，無論是運輸還是販售均處以死刑，蔡英文上任後不斷高喊反毒，結果販毒首腦就在民進黨的根基裡，蔡英文到底反毒成果是什麼？還是只有文青式反毒，最後變成真正的類反毒？國民黨團大聲唾棄、譴責神隱不出聲的蔡英文。
李德維指出，不僅僅是蔡英文主席，不幸地在立法院民進黨籍趙天麟委員，在2014年11月13日臉連書中貼出替顏旭懋輔選的照片，還稱彼此是多年的老朋友，希望鄉親把「敢言」、「正直」的顏旭懋，送進縣議會，難道這代表民進黨跟黑金、跟毒品的關係這麼密切嗎？請問趙天麟委員，8年過去了，關係更密切了嗎？國民黨團呼籲蔡英文主席，不要再做神隱女士，請出來跟社會大眾說清楚民進黨跟毒黑金到底是甚麼關係？民進黨所有政治人物都必須向國人說清楚、講明白！
副書記長林思銘表示，顏旭懋不但曾被妻子指控家暴，竟然還是運毒集團的幕後金主，簡直無法無天，更離譜的是，顏旭懋擔任議員期間，還做賊喊抓賊舉辦類反毒的活動，與雲林縣政府共同舉辦校園反毒活動，而舉辦2017第二屆勇旭盃雲林漆彈賽，而當時的李進勇縣長就特別感謝顏旭懋議員對漆彈活動的用心，讓青少年學習正當的休閒娛樂，同時宣導校園反黑、反毒、反霸凌，建構快樂學習的友善場域。
「類反毒的人反而是真正販毒者，無比的諷刺。」林思銘說，民進黨內的販毒事件接連爆發，毒害台灣社會甚深，蔡英文總統的反毒宣示完全破功。蔡英文身為民進黨主席，這次卻神隱，國民黨團呼籲蔡英文主席應該再次向台灣人民道歉，公開表示反毒決心，並且呼籲民進黨應做出自清的行動，不應容忍再有此類事情發生。
副書記長鄭正鈐指出，行政院在2017年撥100億元經費，進行第一期新世代反毒策略，今年第二期新世代反毒策略又撥150億元，確實有提高毒品破獲案件數，但是在民進黨內部，變成了政府反毒戰爭中重要的破口，包括民進黨立委的兒子吸食大麻、評委會召集人的兒子涉嫌運毒、吸毒和販毒，現在發生顏旭懋是販毒重要金主，遭到檢方求處重刑，羈押期前還被民進黨提名參選縣議員，縱使地方黨部立即做切割，但是仍不見民進黨中央對外說清楚。