母親節大餐外帶變多！豆腐餐飲消費800元送1300元兌換券
這週日（5/8）就是母親節，疫情升溫影響不少人外出過節的意願，豆府餐飲集團特別推出從即日起到5月15日，無論內用或外帶只要消費滿800元，就直接送價值1300元的料理兌換券1份，囊括韓式、泰式、越式等三種異國料理的經典美味，讓媽媽想吃什麼自己選，也減少外出用餐的風險！
豆腐集團旗下品牌今年母親節推出多項優惠組合餐，不想內用改成外帶也不錯，如果媽媽對韓劇入迷，適合選「涓豆腐」的我愛媽媽四人組合套餐，品嘗得到口感綿密而滑順的招牌嫩豆腐煲、澎湃美味的綜合海鮮煎餅、道地夠味的海鮮辣炒年糕、鹹香銷魂韓式炸雞、道地韓式石鍋飯和經典韓式小菜四品，原價1966元優惠只要1599元，現省367元！
如果媽咪無肉不歡，建議可試試看正宗韓國直火燒肉品牌「姜滿堂」的雙人頂級燒肉組，讓媽媽一次吃遍9款精品肉類最低只要888元！頂級燒肉組包含優惠價888元「花漾豬組合」，以及1088元的「盛宴牛豬雙拼組合」，通通內含9款精選肉類、五款韓式小菜、青翠鮮蔬、韓式鍋物及白飯！將青翠鮮蔬包上韓式小菜、焦香味十足的烤肉，來個清爽的生菜包肉饗宴。
蟬聯五年米其林必比登推薦的品牌「帕泰家」，鹹香味十足的湄南大蝦炒河粉、口感豐富的厚工芋香金磚、最道地的冬蔭功海鮮湯、配上酸辣涼拌炭烤豬肉和外型討喜可愛的果王榴槤包，絕佳的酸辣滋味肯定讓媽咪口口都驚豔。