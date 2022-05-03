COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

母親節大餐外帶變多！豆腐餐飲消費800元送1300元兌換券

▲「涓豆腐」的我愛媽媽四人組合套餐現省367元，消費滿800元再送價值1300元的料理兌換券1份。（圖／豆府餐飲集團提供）
▲「涓豆腐」的我愛媽媽四人組合套餐現省367元，消費滿800元再送價值1300元的料理兌換券1份。（圖／豆府餐飲集團提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-03 06:30:00

這週日（5/8）就是母親節，疫情升溫影響不少人外出過節的意願，豆府餐飲集團特別推出從即日起到5月15日，無論內用或外帶只要消費滿800元，就直接送價值1300元的料理兌換券1份，囊括韓式、泰式、越式等三種異國料理的經典美味，讓媽媽想吃什麼自己選，也減少外出用餐的風險！

我是廣告 請繼續往下閱讀
豆腐集團旗下品牌今年母親節推出多項優惠組合餐，不想內用改成外帶也不錯，如果媽媽對韓劇入迷，適合選「涓豆腐」的我愛媽媽四人組合套餐，品嘗得到口感綿密而滑順的招牌嫩豆腐煲、澎湃美味的綜合海鮮煎餅、道地夠味的海鮮辣炒年糕、鹹香銷魂韓式炸雞、道地韓式石鍋飯和經典韓式小菜四品，原價1966元優惠只要1599元，現省367元！

如果媽咪無肉不歡，建議可試試看正宗韓國直火燒肉品牌「姜滿堂」的雙人頂級燒肉組，讓媽媽一次吃遍9款精品肉類最低只要888元！頂級燒肉組包含優惠價888元「花漾豬組合」，以及1088元的「盛宴牛豬雙拼組合」，通通內含9款精選肉類、五款韓式小菜、青翠鮮蔬、韓式鍋物及白飯！將青翠鮮蔬包上韓式小菜、焦香味十足的烤肉，來個清爽的生菜包肉饗宴。

蟬聯五年米其林必比登推薦的品牌「帕泰家」，鹹香味十足的湄南大蝦炒河粉、口感豐富的厚工芋香金磚、最道地的冬蔭功海鮮湯、配上酸辣涼拌炭烤豬肉和外型討喜可愛的果王榴槤包，絕佳的酸辣滋味肯定讓媽咪口口都驚豔。

連假開工咖啡、手搖「買1送1」　星巴克全品項第2杯半價

路易莎首創「捷運聯名門市」今開幕　獨家咖啡、可頌嚐鮮

IKEA鯊鯊悠遊卡、購物袋免費換　「這4店」加贈超鯊磁鐵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀