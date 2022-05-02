老機車毛病多狂燒錢！她問該換電動機車？過來人：會上癮
台灣可稱機車王國，密度相當高，許多民眾都仰賴它通勤代步，不過近年來隨著環保意識抬頭，電動機車也越來越被大眾接受。一名網友表示自己的老機車毛病多，興起想換電動車的念頭，但不確定是否該換？立刻釣出許多網友熱烈討論。
這名網友在《PTT》發文「電動機車有比較好騎嗎？」，表示自己的機車從上大學就騎到現在，不僅車況已經老舊，毛病也越來越多，每次去維修保養愛車，除了固定更換的機油、齒輪油、輪胎、剎車皮以外，車行老闆都說要換一堆東西，「偏偏也不是很懂那是真的非換不可還是就想多撈點」，因此如不影響安全的零件會選擇先不換。不過也讓原PO興起更換電動機車的念頭，「因為保養看起來單純一些...？可是我也沒好好騎過電動車，以各方面來說，是會覺得比較好騎的嗎？」
貼文一曝光，立刻有許多過來人回應：「加速真超快，會上癮」、「加速順暢舒服，風馳電掣的感覺是油車沒有的～」、「單論有沒有比較好騎絕對有，光停紅燈不會震就舒服多了」、「我自己覺得有啦 我是騎Ai-3大燈很亮很棒，晚上回家一樓鄰居的狗不會亂叫了」、「狗肉騎半年了目前沒遇過問題，喜歡的點是安靜不會震也不會有熱熱的排氣管，夜深時騎在巷弄裡真的舒服」、「肯定是有差的，電車騎起來就是穩又順，GGR換電站很多不用擔心」。
不過也有人提出不同意見：「覺得沒有欸，太小台」、「續航只有40km，沒多久就要換電池」、「電車好騎，但如果是可愛動物肉那台，保養費用勸你做點功課」、「加速真的很順暢，可是月費真的貴...」另外也有網友建議「門市可以去試騎」、「大部分電動車門市都可以安排試騎，自己騎過最準啊」。（編輯：陳珮瑜）