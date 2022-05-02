COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高雄飆636例　陳其邁：病況緊急以疾病治療優先不要猶豫

▲高雄市今(2)日新增636例確診個案，市長陳其邁強調，若需要緊急就醫需要，一切以疾病治療優先，不要猶豫。(圖／高市府提供)
▲高雄市今(2)日新增636例確診個案，市長陳其邁強調，若需要緊急就醫需要，一切以疾病治療優先，不要猶豫。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-02 16:31:30

高雄市今(2)日新增636例確診個案，高雄市今(2)日新增636例包括隔離期間陰轉陽83例、外縣市旅遊史56例、特定娛樂場所13例、密切接觸者470例(同住親友219例、餐飲娛樂81例、職場校園135例、高風險場域35例)、疫調中14例。另有居住、生活都在外縣市的轉銜案件(含境外)24件。市長陳其邁強調，若需要緊急就醫，一切以疾病治療優先，不要猶豫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲5月2日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲5月2日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
陳其邁指出，密切接觸者470例(同住親友219例、餐飲娛樂81例、職場校園135例、高風險場域35例)較昨天增加100多例，校園增加63例，感染源來自社區、同住家人為目前高雄風險最高的部分，至於，特定娛樂場所維持個位數，顯示風險控制在一定範圍內。

▲各縣市確診個案3日平均線圖。(圖／高市府提供)
▲各縣市確診個案3日平均線圖。(圖／高市府提供)
▲具外縣市確診個案活動圖。(圖／高市府提供)
▲具外縣市確診個案活動圖。(圖／高市府提供)
陳其邁認為，目前傳染風險還在南北移動、社區感染，今天比昨天增加200例，三日移動平均線略高，各縣市公共場所公衛規範都差不多，所以一定會逐步增加病例，還是靠大家勤洗手、戴口罩，才能避免指數型增加。

陳其邁也提醒市民，家中有長輩、小孩還有沒打疫苗者，要趕緊注射疫苗，以免回家傳染給長者、小孩。另外就是有北部旅遊史或是親友從北部回來，要特別注意傳染風險。

衛生局簡任技正潘炤穎隨後也公布相關疫調與足跡，潘炤穎表示，連假期間民眾跨縣市移動多，在56例外縣市旅遊史部分，以台北17例、屏東13例最多。今天確診個案足跡多為目前公布足跡都是有兩人以上確診地點。其中包括H男模會館、總裁CEO鋼琴會館、高雄麗緻會館、王牌精品會館、凱撒帝苑、羅馬帝國商務酒店、越明珠養生館、維多莉亞時尚會館。另外迷路酒吧、Hush Drinker小聲點酒館、A&G Talking Bar、明星釣蝦場、享溫馨KTV建國店、錢櫃中華新館、好樂迪楠梓店。市場部分則有肉豆公、三和市場。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

學童施打疫苗前夕確診　陳其邁請學校紓緩學童情緒

高雄今+434例　陳其邁：風險以同住親友及職場校園最高

高雄「紅蜜蓮霧」首度在台販售！創新農法口感大提升

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀