高雄飆636例　陳其邁：病況緊急以疾病治療優先不要猶豫

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陳其邁認為，目前傳染風險還在南北移動、社區感染，今天比昨天增加200例，三日移動平均線略高，各縣市公共場所公衛規範都差不多，所以一定會逐步增加病例，還是靠大家勤洗手、戴口罩，才能避免指數型增加。
陳其邁也提醒市民，家中有長輩、小孩還有沒打疫苗者，要趕緊注射疫苗，以免回家傳染給長者、小孩。另外就是有北部旅遊史或是親友從北部回來，要特別注意傳染風險。
衛生局簡任技正潘炤穎隨後也公布相關疫調與足跡，潘炤穎表示，連假期間民眾跨縣市移動多，在56例外縣市旅遊史部分，以台北17例、屏東13例最多。今天確診個案足跡多為目前公布足跡都是有兩人以上確診地點。其中包括H男模會館、總裁CEO鋼琴會館、高雄麗緻會館、王牌精品會館、凱撒帝苑、羅馬帝國商務酒店、越明珠養生館、維多莉亞時尚會館。另外迷路酒吧、Hush Drinker小聲點酒館、A&G Talking Bar、明星釣蝦場、享溫馨KTV建國店、錢櫃中華新館、好樂迪楠梓店。市場部分則有肉豆公、三和市場。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。