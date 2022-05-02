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不露臉YouTuber最強是？他打敗女神　前三名真面目全流出

▲YouTuber形式種類繁多，其中一種主打「不露臉」的影片型態，近年來備受討論。
▲YouTuber形式種類繁多，其中一種主打「不露臉」的影片型態，近年來備受討論。

編輯中心/綜合報導

2022-05-02 16:18:22

自從網際網絡開始發達之後，YouTube成為全球最大影音平台，創造出許多影片創作者，其風格種類繁多，有開箱、旅遊、實測、健康飲食、生活Vlog等等，各自都吸引不同樣的族群，其中有一種特別的類型，即是所謂「不露臉YouTuber」，不僅做任何影片，永遠都保持神秘感，其真面目也許就只有身邊友人才知道，近年來在網路上掀起不少討論。

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根據《網路溫度計》日前透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，台灣9大神秘的「不露臉YouTuber」中，網路聲量討論度最高的為「洋蔥」，打敗鋼琴女神Pan Piano，而此排行榜從第一名依序到第九名的順序為「洋蔥」、「勾起你心中的惡」、「Pan Piano」、「鹿人」、「中指通」、「老王」、「宅女小紅」、「超級歪Super Y」、「日本的拉婓爾中字官方頻道」。而隨著YouTuber經營越久，這些不露臉的影音創作者的真面目也逐漸曝光，其中聲量最高的前三位，其真面目都已經被網友神出。

第三名：Pan Piano

▲「Pan Piano」經常角色扮演成各種動漫人物並且展現高超琴藝，圈粉無數。（圖／Instagram：Pan Piano）
▲「Pan Piano」經常角色扮演成各種動漫人物並且展現高超琴藝，圈粉無數。（圖／Instagram＠Pan Piano）
擁有破319萬訂閱的YouTuber「Pan Piano」，初期以彈奏知名動漫配樂打開知名度，後來加上精心準備的Cosplay造型登場之後，經常火辣的服裝，成功再掌握「流量密碼」，不少人都敲碗其露臉的影片，不過，就有網友挖出過往Pan Piano早期在網站上的個人介紹，公開Pan Piano的真面目，形容本人臉蛋並不差，而且由於是早期的照片而且素顏，現在的話肯定已經變成美人兒，在當時公開後掀起不少討論。

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▲Pan Piano早期素顏照片被網友翻出。（圖/PTT）
第二名：勾起你心中的惡

▲「勾惡」邀請連千毅前員工踢爆直播內幕。（圖／翻攝勾起你心中的惡FB）
▲擁有破81.6萬訂閱者的YouTuber「勾惡」，以揭發社會上大小內幕影片走紅。（圖／翻攝勾起你心中的惡FB）
擁有破81.6萬訂閱者的YouTuber「勾惡」，以揭發社會上大小內幕影片走紅，他近期踢爆連千毅藉NFT斂財，許多受害者求救無門，放話跟連千毅公開宣戰，引發社會不少討論，但也因為此事，連千毅不滿起底勾惡的真面目，指出勾惡來頭不小，會跳街舞還上過節目，外貌有「銀行敖犬」之稱，隨即照片也被網友起底曝光。

勾惡在真面目遭到公開後，在4月27日也發布影片表示，認了自己就是「陳昱瑋」本人，他透露，這次的事件自己是被出賣了，因為有人介入事件中且玩雙面手法，想要兩邊都拿到好處；勾惡說「過去其實沒有什麼好討論的，但大家要知道，勾惡跟陳昱瑋是不同角色，沒有人可以代表勾惡，勾惡就是勾惡，陳昱瑋就是陳昱瑋，兩邊的事情各自處理，希望大眾不要將兩者混為一談」。

▲勾惡曾以網路歌手歐弟的身分上節目，長相被說激似棒棒堂敖犬。（圖／翻攝八大電視台YouTube）
▲勾惡曾以網路歌手歐弟的身分上節目，長相被說激似棒棒堂敖犬。（圖／翻攝八大電視台YouTube）
第一名：洋蔥

▲圖文作家洋蔥在業界不露臉是眾人皆知，往往出席任何活動或者到其他影音創作者的頻道中，也都是戴上面罩遮蔽。（圖/麥卡貝官方YT）
▲圖文作家洋蔥在業界不露臉是眾人皆知，往往出席任何活動或者到其他影音創作者的頻道中，也都是戴上面罩遮蔽。（圖/麥卡貝官方YT）
擁有破123萬人訂閱的YouTuber「洋蔥」，其有趣的圖文創作往往都引發不少人觀看，但他在業界露臉是眾人皆知，往往出席任何活動或者到其他影音創作者的頻道中，也都是戴上面罩遮蔽，據悉，洋蔥本人也在影片中提過，自己不想露臉的原因是因為私底下的自己有兩種型態，一種是最邋遢的狀態，此時自己不會想公開承認自己是洋蔥；另一種則是有打扮過的，但這時後不會主動說自己是洋蔥，不過不會刻意隱藏身份。

不過即便如此，在今年上了《木曜4超玩》的「全明星運動大會」後，就有眼尖網友發現，在賽事的後半段，有一幕眾人聽著工作人員講話時，洋蔥的臉並未被遮擋，出現兩秒的鏡頭，隨後又馬上放上洋蔥大頭來遮蔽，但已經為時已晚，遭到網友截圖瘋傳「真面目」，在當時掀起不少討論。（編輯：張嘉哲）

▲網路超夯圖文作家洋蔥（黑色衣服左二）真面目洩出，引發網友熱議。（圖/麥卡貝官方YT）
▲網路超夯圖文作家洋蔥（黑色衣服左二）真面目洩出，引發網友熱議。（圖/麥卡貝官方YT）

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