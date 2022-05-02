中市府確診延燒　議員：擴大篩檢避免「漏網之魚」

台中市議會今 (2) 日進行教育文化委員會業務質詢，破天荒出現備詢的 4 位局長，以及督導相關業務的副市長全部「缺席」，改由代理人上場。民進黨市議員邱素貞建議，相關局處採高規格擴大篩檢，避免出現疫情擴散的「破口」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

邱素貞說，日前參加教育文化委員會餐敘的人員，包括副市長令狐榮達、新聞局長鄭照新、文化局長陳佳君、教育局長楊振昇、運動局長李昱叡等人都確診。因應本土疫情燃燒，希望這 4 局相關人員須做好防疫措施，建議擴大快篩範圍，避免出現「漏網之魚」，一發不可收拾。

此外，邱素貞表示，台中市停課標準，何時決定放寬？以及學校停課期間，安親班可以收學生等問題。

邱素貞表示，因應中央居家隔離天數縮短 3+4 天，台中市政府調整校園暫停實體課程天數，原本「分級停課」標準將放寬，從 10 天縮短為 7 天，市府也公布雙十國中、長安國小、新光國小等共計 21 間學校因為確診停班、停課的學生， 29 日起恢復上課。

不過，有家長反映，西區大勇國小、南區國光國小，居然都沒有在名單內。爲何國光國小同樣只有兩位確診，可以停課到 5 月 5 日？又改通知， 5 月 2 日復課，一市二制？一團亂。

邱素貞指出，市府說國小沒打疫苗，所以停課標準比照過去， 2 位確診就全校停課，市府規劃 5 月 11 日開始爲 5-11 歲的小朋友接種，所以 4 月 28 日～ 5 月 10 日，國小以下學生，也完全沒有打疫苗，難道是小孩抵抗力變強了嗎？還是病毒變弱了？