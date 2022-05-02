中市府確診延燒　議員：擴大篩檢避免「漏網之魚」

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邱素貞說，日前參加教育文化委員會餐敘的人員，包括副市長令狐榮達、新聞局長鄭照新、文化局長陳佳君、教育局長楊振昇、運動局長李昱叡等人都確診。因應本土疫情燃燒，希望這4局相關人員須做好防疫措施，建議擴大快篩範圍，避免出現「漏網之魚」，一發不可收拾。
此外，邱素貞表示，台中市停課標準，何時決定放寬？以及學校停課期間，安親班可以收學生等問題。
邱素貞表示，因應中央居家隔離天數縮短3+4天，台中市政府調整校園暫停實體課程天數，原本「分級停課」標準將放寬，從10天縮短為7天，市府也公布雙十國中、長安國小、新光國小等共計21間學校因為確診停班、停課的學生，29日起恢復上課。
不過，有家長反映，西區大勇國小、南區國光國小，居然都沒有在名單內。爲何國光國小同樣只有兩位確診，可以停課到5月5日？又改通知，5月2日復課，一市二制？一團亂。
邱素貞指出，市府說國小沒打疫苗，所以停課標準比照過去，2位確診就全校停課，市府規劃5月11日開始爲5-11歲的小朋友接種，所以4月28日～5月10日，國小以下學生，也完全沒有打疫苗，難道是小孩抵抗力變強了嗎？還是病毒變弱了？
此外，對於小型學校（24班以下）達3分之1班級或4個班級以上有確診個案，全校停課7天，改採線上教學，有家長反應，是否可以自行決定要不要送小孩到學校或選擇在家同步視訊上課？如果學校停課，安親班可以收學生嗎？