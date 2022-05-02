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防疫險理賠恐掀增資潮　金管會1個月內交衝擊評估

▲防疫保單理賠恐掀產險業增資潮，金管會1個月內將提交報告，說明防疫保單對業者的衝擊。（圖／NOWnews資料照）
▲防疫保單理賠恐掀產險業增資潮，金管會1個月內將提交報告，說明防疫保單對業者的衝擊。（圖／NOWnews資料照）

中央社

2022-05-02 17:17:50

（中央社記者謝方娪台北2日電）防疫保單理賠恐掀產險業增資潮，金管會主委黃天牧直言，防疫保單賣得越多增資機率越大，金管會並允諾1個月內提交報告說明防疫保單對業者的衝擊、多少業者可能陷入資本適足率不足的危機。

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國內疫情變化快速，產險業者掀起防疫保單改版潮，新推出的防疫保單不再針對隔離和確診提供定額補償。不過產險業目前仍承擔800萬件清零時期推出的防疫保單的潛在理賠壓力，產險主管直言，這可能是近年來產險業面臨最大的財務危機。

國民黨立委曾銘宗今天在立法院財委會質詢時關注，這一波或未來疫情變化可能造成的染疫理賠，是否可能造成產險業重大財務損失，黃天牧表示，會有財務損失，不過是否會成為重大損失，要看確診率而定。

黃天牧也表示，若依產險公司在過往防疫政策走「清零」路線時推出的防疫保單而言，保單承保量大，確診和居家隔離者越多，公司損失就越大。

曾銘宗追問目前防疫保單有效契約件數前5大產險名單，黃天牧表示，「幾家大金控下的產險公司都排在前面」；曾銘宗再問，相對而言，幾家產險公司比較嚴重，可能需要增資？黃天牧坦言，「賣得多的機率比較大」。

不過針對曾銘宗追問防疫保單理賠是否可能造成產險公司破產，黃天牧強調，現在不能說有破產機率，但要密切注意。

立法院財委會今天通過臨時提案，請金管會估算清零時期的防疫保單對保險公司資本適足率影響，並在1個月內提交書面報告說明防疫保單對業者的衝擊、恐讓多少家業者陷入資本適足率不足的危機。

此外，立法院財委會請金管會1個月內盤點保險業者有效防疫保單張數、再保險情形並提出調查報告，督促保險業進行壓力測試，擬定不同理賠率下的理賠、準備金動用及增資預備對策，並督導保險業公會提出「防疫保單理賠實質審查指引」。（編輯：潘羿菁）1110502

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