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台中+839　停課133校、逢甲夜市和科博館有足跡

▲台中市長盧秀燕持續透過遠端視訊主持防疫記者會。（圖／盧秀燕臉書，2022.05.02）
▲台中市長盧秀燕持續透過遠端視訊主持防疫記者會。（圖／盧秀燕臉書，2022.05.02）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-02 17:14:47

台中市本土個案新增839例，其中逢甲大學新增5例確診達128人，疫情收斂中。高中以下停課學校133所，鑑於部份私校如明道、僑泰未達標準即自主性全校停課，引起家長不滿，盧秀燕建議各校「盡量依照中央規定」。今日新增足跡熱點有多處市場和觀光夜市，逢甲夜市和科博館都入列。

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▲台中市確診者足跡熱點之一。（圖／台中市政府提供，2022.05.02）
▲台中市確診者足跡熱點之一。（圖／台中市政府提供，2022.05.02）
▲台中市確診者足跡熱點之二。（圖／台中市政府提供，2022.05.02）
▲台中市確診者足跡熱點之二。（圖／台中市政府提供，2022.05.02）
全國今（2日）本土確診新增1萬7801例，台中市本土個案新增839例，包含校園群聚50例、職場群聚66例、家庭朋友群聚90例，市長盧秀燕今日持續透過遠端視訊主持防疫記者會，她表示目前已收案3,043位確診者居家照護。

中央流行疫情指揮中心的「確診個案自主回報疫調系統」昨上路，市民反映對該填哪份表單無所適從，盧秀燕表示中央表單設計得簡單扼要，但系統總有磨合期，若市民有疑慮，建議可先維持填寫台中版表單，等中央系統轉化穩定後，台中版表單過幾天就會退場。

▲台中市因確診停課學校列表之一。（圖／台中市政府提供，2022.05.02）
▲台中市因確診停課學校列表之一。（圖／台中市政府提供，2022.05.02）
▲台中市因確診停課學校列表之三。（圖／台中市政府提供，2022.05.02）
▲台中市因確診停課學校列表之二。（圖／台中市政府提供，2022.05.02）
▲台中市因確診停課學校列表之三。（圖／台中市政府提供，2022.05.02）
▲台中市因確診停課學校列表之三。（圖／台中市政府提供，2022.05.02）
台中市高中職以下目前有133校因確診者停班課，包括高中16校、國中24校、國小67校、幼兒園26家，總確診學生數441人。對於私立明道中學與僑泰高中今天宣布預防性停課，引起部份家長不滿，教育局副局長王淑懿表示，明道中學8個班、僑泰高中7個班因有確診者停課，都接近全校停課的標準，校方經防疫會議後決定進行預防性停課，避免疫情擴大。

盧秀燕表示，這兩校預防性停課尚未達中央全面性停課標準，家長臨時要接送孩子，可能因學校停課不在中央規定標準之內，致無法請假產生怨言，她呼籲各機關學校儘量依照國家政策進行。

▲台中市因確診停課學校列表之四。（圖／台中市政府提供，2022.05.02）
▲台中市因確診停課學校列表之四。（圖／台中市政府提供，2022.05.02）
▲台中市因確診停課學校列表之五。（圖／台中市政府提供，2022.05.02）
▲台中市因確診停課學校列表之五。（圖／台中市政府提供，2022.05.02）
▲台中市因確診停課學校列表之六。（圖／台中市政府提供，2022.05.02）
▲台中市因確診停課學校列表之六。（圖／台中市政府提供，2022.05.02）
今日新增確診個案熱點足跡有多處市場和夜市，包括逢甲夜市、葫蘆墩觀光夜市、豐原第一市場、向上市場、華美市集攤販集中區、國立自然科學博物館、沙連墩戶外冒險學校、奧創運動空間、北區運動中心游泳池、東海大學男生餐廳、野獸國台中逢甲店、台中大遠百威秀影城、MITSUI OUTLET PARK台中港、台中殯儀館崇德館、台中高等行政法院等。

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