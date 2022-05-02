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怕重蹈「新北2歲男童」覆轍　陳其邁：孩童疾病治療優先

▲為避免接種速度不及確診速度，重蹈「新北2歲男童案」覆轍，市長陳其邁強調，孩童於居家照護期間，若有緊急就醫需求，就醫最重要。(圖／高市府提供)
▲為避免接種速度不及確診速度，重蹈「新北2歲男童案」覆轍，市長陳其邁強調，孩童於居家照護期間，若有緊急就醫需求，就醫最重要。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-02 18:02:52

高雄市6至11歲孩童今(2)日開始接種半劑莫德納，為避免接種速度不及確診速度，重蹈「新北2歲男童案」覆轍，市長陳其邁在防疫記者會中強調，孩童於居家照護期間，若有緊急就醫需求，不要管甚麼電子圍籬，車開了就送急診，就醫最重要。

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▲居家照護期間，兒童就醫流程。（圖／高雄市政府）
▲居家照護期間，兒童就醫流程。（圖／高雄市政府）
有鑑於新北前段時間發生2歲男童發燒，因家人均居隔對象，衛生局電話又不通，男童因此延誤就醫不治，指揮中心特別修正「2歲童條款」，開放有緊急需求的確診者或是同住親友，可自行開車或是步行陪同送醫。

陳其邁表示，居家照護期間兒童有就醫需求，假如情況危急，可由家長開車、防疫計程車、119緊急送醫，不要管甚麼電子圍籬，就醫最重要，行政規定下還是疾病治療最優先，「不要猶豫車子開了緊急送到急診」。

陳其邁說，若是一般症狀，確診後市府都會指派專責兒科醫師，民眾可在上班時間詢問，晚上就打到居家照護中心，進行通訊診療後再視情況安排就醫或是抽血檢驗，假如評估沒事就可領藥回家。

同時，高市府教育局表示，孩童疫苗接種首日，高雄4所偏鄉學校優先施打，4所學校學生人數共150人，共有70位兒童願意接種疫苗，校園施打率約4成7，除了有少部分學生比較緊張外，其他學生疫苗接種過程都相當順利，在替學生施打疫苗時，校方也都特別安排播放有趣的衛教影片供學生觀賞，休息期間也辦理有獎徵答活動，緩解學生緊張心情。

教育局長謝文斌也強調，學生如打完疫苗如身體不舒服，可請疫苗假好好休息，不會列入出缺勤，但若持續發燒超過48小時、或出現比較嚴重過敏反應、則要趕快就醫。

另外，陳其邁也指出，疫情大流行長輩風險高，住宿型長照機構也是同樣道理，他宣布，高雄市到五月底，將針對住宿型長照機構的工作人員，公費提供快篩，並於每週三篩檢，而機構都會有合約醫療院所，作為支持後送的醫院，針對住民健康，每週都會派醫師問診、每天監測體溫2次。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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