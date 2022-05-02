台中本土確診+839　加開莫德納快打站

▲台中市確診個案熱點足跡(圖／衛生局提供2022.5.2)

全國今 (2) 日本土確診新增 1 萬 7801 例，台中市本土個案新增 839 例，包含校園群聚 50 例、職場群聚 66 例、家庭朋友群聚 90 例；針對市府與市議會群聚案，市長盧秀燕說，今日增副市長黃國榮、運動局長李昱叡、地政局副局長朱上岸確診，他們都有參加業務交流餐會，已進行確診者照護相關流程中。目前此群聚案累計 16 人確診。因應疫情升溫，市府規劃於 5 月 7 日及 14 日周六，在全市開設 47 處莫德納快打站，持續推進中市第三劑疫苗施打率。

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盧秀燕指出，據衛生局最新統計，台中市接種新冠疫苗第一劑涵蓋率 89.01% ；接種第二劑涵蓋率 84.14% ；接種第三劑達 176 萬 4046 人，涵蓋率 62.86% ，台中市為再推進第三劑疫苗施打率，市府規劃於本周六（ 5 月 7 日）及下周六（ 5 月 14 日），在全市開設 47 處莫德納快打站，施打對象是 25 歲以上未施打第三劑的市民，為方便分流與通知，這波疫苗注射通知單針對 25 至 29 歲民眾，通知單收取對象約 3 萬 3 千多人。

盧秀燕也說， 30 歲以上還未打第三劑的市民，也能到快打站施打疫苗，由於中市 30 歲以上市民，市府先前已發送疫苗注射通知單，因此 30 歲以上「補打」的民眾，不用帶通知單，只要帶身分證、健保卡與小黃卡，依戶籍里的施打時間，到指定的快打站打疫苗即可。另外，尚未施打第一劑、第二劑且符合施打條件的民眾，也可前往快打站施打。

有關台中市兒童疫苗注射規劃，盧秀燕說，台中市將在 5 月 11 日起，開始施打 6 至 11 歲兒童疫苗，這波是施打莫德納，劑量為成人的一半，教育局近期已邀請相關教育團體討論，達成維護校園防疫安全共識，屆時在各校施打兒童疫苗時，原則上不開放家長進入校園陪同，但若家長憂心孩子打疫苗的情形，建議家長在疫苗接種方式勾選「至衛生所 / 合約醫療院所接種」。

盧秀燕提到，中央流行疫情指揮中心的「確診個案自主回報疫調系統」昨日上線，近日許多市民關心要填哪一份表單，因應中央表單系統與地方表單系統轉化銜接有磨合期，因此，市民無論填的是先前市府自製的表單，或中央的表單都可以，如市民有疑慮，可以先維持填寫台中版表單，等中央系統轉化穩定後，台中版表單就會退場，讓全國一致。

針對市府與市議會群聚案，盧秀燕表示，依市府和議會的慣例，每次議會質詢前，議會與局處會進行業務交流，一年約 2 、 3 次左右，並不是頻繁舉行。此群聚案今新增副市長黃國榮、運動局長李昱叡、地政局副局長朱上岸確診，他們 3 人都有參加業務交流餐會，已進行確診者照護相關流程中。目前此群聚案累計 16 人確診。