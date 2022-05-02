台中本土確診+839　加開莫德納快打站

全國今(2)日本土確診新增1萬7801例，台中市本土個案新增839例，包含校園群聚50例、職場群聚66例、家庭朋友群聚90例；針對市府與市議會群聚案，市長盧秀燕說，今日增副市長黃國榮、運動局長李昱叡、地政局副局長朱上岸確診，他們都有參加業務交流餐會，已進行確診者照護相關流程中。目前此群聚案累計16人確診。因應疫情升溫，市府規劃於5月7日及14日周六，在全市開設47處莫德納快打站，持續推進中市第三劑疫苗施打率。
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盧秀燕指出，據衛生局最新統計，台中市接種新冠疫苗第一劑涵蓋率89.01%；接種第二劑涵蓋率84.14%；接種第三劑達176萬4046人，涵蓋率62.86%，台中市為再推進第三劑疫苗施打率，市府規劃於本周六（5月7日）及下周六（5月14日），在全市開設47處莫德納快打站，施打對象是25歲以上未施打第三劑的市民，為方便分流與通知，這波疫苗注射通知單針對25至29歲民眾，通知單收取對象約3萬3千多人。
盧秀燕也說，30歲以上還未打第三劑的市民，也能到快打站施打疫苗，由於中市30歲以上市民，市府先前已發送疫苗注射通知單，因此30歲以上「補打」的民眾，不用帶通知單，只要帶身分證、健保卡與小黃卡，依戶籍里的施打時間，到指定的快打站打疫苗即可。另外，尚未施打第一劑、第二劑且符合施打條件的民眾，也可前往快打站施打。
有關台中市兒童疫苗注射規劃，盧秀燕說，台中市將在5月11日起，開始施打6至11歲兒童疫苗，這波是施打莫德納，劑量為成人的一半，教育局近期已邀請相關教育團體討論，達成維護校園防疫安全共識，屆時在各校施打兒童疫苗時，原則上不開放家長進入校園陪同，但若家長憂心孩子打疫苗的情形，建議家長在疫苗接種方式勾選「至衛生所/合約醫療院所接種」。
盧秀燕提到，中央流行疫情指揮中心的「確診個案自主回報疫調系統」昨日上線，近日許多市民關心要填哪一份表單，因應中央表單系統與地方表單系統轉化銜接有磨合期，因此，市民無論填的是先前市府自製的表單，或中央的表單都可以，如市民有疑慮，可以先維持填寫台中版表單，等中央系統轉化穩定後，台中版表單就會退場，讓全國一致。
針對市府與市議會群聚案，盧秀燕表示，依市府和議會的慣例，每次議會質詢前，議會與局處會進行業務交流，一年約2、3次左右，並不是頻繁舉行。此群聚案今新增副市長黃國榮、運動局長李昱叡、地政局副局長朱上岸確診，他們3人都有參加業務交流餐會，已進行確診者照護相關流程中。目前此群聚案累計16人確診。
對於，今新增確診個案熱點足跡，衛生局說明，包括沙連墩戶外冒險學校、東海大學男生餐廳、野獸國台中逢甲店、逢甲夜市、北區運動中心游泳池、台中大遠百威秀影城、MITSUI OUTLET PARK台中港、台中殯儀館崇德館；4月29日奧創運動空間、華美市集攤販集中區、葫蘆墩觀光夜市、國立自然科學博物館、台中高等行政法院；4月30日豐原第一市場、向上市場。