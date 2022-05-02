澤倫斯基顧問：烏克蘭可在6月中前對俄轉守為攻

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不過，阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovich）接受日經亞洲（Nikkei Asia）視訊訪問時的說法，暗示戰爭步伐將加快。他是澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的親近幕僚，並負責烏克蘭總統府的安全和軍事事務。
澤倫斯基曾表示，俄烏兩國預計很快將針對烏東的頓巴斯（Donbas）地區展開「決定性戰鬥」。阿列斯托維奇指出，由於歐美提供的戰車、長程火砲和其他武器將在5月中旬抵達，烏克蘭將能夠組成進攻部隊。
自從俄羅斯2月24日侵略烏克蘭以來，烏軍大多採取守勢。若烏克蘭轉而對俄國發動進攻，將成為這場衝突的重大轉折點。
阿列斯托維奇表示，由於俄羅斯未能攻下烏克蘭首都基輔，也未達成任何侵略目標，「從戰略上來說」俄軍「已被打敗」。他指出，俄軍使用許多蘇聯時期的舊武器，加上缺乏後備軍，因此軍力持續減弱。
不過阿列斯托維奇提醒，如同俄軍在基輔近郊城鎮布查（Bucha）屠殺大量平民，俄軍只要在烏克蘭境內繼續停留「那怕是一天，還會有更多大規模屠殺犯罪事件」。
阿列斯托維奇仍堅信，烏克蘭最終會贏得這場戰爭。然而專家認為，由於俄羅斯預料將在頓巴斯地區和其他地方對烏克蘭展開全面進攻，這場衝突的結局仍無法預料。
在勝利日紀念活動登場前，莫斯科為了凸顯對烏克蘭侵略行動的斬獲，可能調動大批增援部隊來為停滯不前的攻勢增加動力。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110502