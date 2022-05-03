NOW早報／6至11歲疫苗開打！專家：慢性病童強烈建議接種

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我國昨起開放6至11歲兒童接種新冠疫苗，首波廠牌為莫德納，劑量為成人劑型一半（50 mcg），兩劑間隔時間12週，不過許多家長仍對兒童疫苗存有疑慮，仍未決定是否該讓孩子接種。對此，何美鄉指出，若以ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）召集人李秉穎所說，這波Omicron下，台灣兒童致死率是萬分之一「那當然要打」，不過自己第一次聽到這數字的直覺反應是「有問題」，查驗後也確實有問題。
何美鄉坦言，原本想要仰賴ACIP開完會，有可能公布他們用於利弊分析的資料，給父母們參考，但他們依慣例沒公布，「假如還是用那萬分之一的死亡率，可能是錯誤的數據，當然做不出最佳的決定」。她也公開自己收集到美國新冠肺炎感染兒童的資料，美國18歲以下兒童，在Omicron流行期間，致死率是萬分之0.51; 而Omicron之前，則是萬分之0.98，但這是0至17歲的總數字，兒童愈小，死亡率愈高，「可惜這份報告沒有區分兒童年齡層」。
何美鄉再利用世界兒童基金會所收集的資料推估佐證，也顯示0至4歲兒童的死亡人數，是最多死亡人數的族群，所以，「5至11歲感染Omicron的死亡率一定是小於萬分之0.51」。她也提到，在另一篇有關美國執行兒童因新冠住院的報告中，確實顯示兒童年紀愈小，住院率愈高，依常理，死亡率應與住院率相對應，住院資料顯示0至4歲佔了一半以上的兒童住院率，而5至11歲約不超過四分之一。
另何美鄉指出，美國報告中，有69.6％有確診住院兒童有慢性疾病，而健康小孩感染後住院風險更低。何強調，健康小孩感染後，住院與死亡的風險都不高，但風險不是零，利弊應依父母與兒童自己的價值觀衡量，但兒童若有慢性病，「則強烈建議接種」。
值得注意的是，台灣兒科醫學會透過新聞稿喊話，支持6至11歲童接種新冠疫苗，不僅可減少本身感染、重症或併發症與死亡的發生，並降低停課等防治措施對兒童受教權及生理、心理發育影響，還能減少疫情傳播至家人或其他年齡層民眾的機會。
在家長擔憂的嚴重副作用方面，台灣兒科醫學會分享，較讓人擔心的心肌炎和心包膜炎，在大規模施打的國家顯示極為罕見，且明顯低於青少年的發生率。
台灣兒科醫學會也建議，因mRNA疫苗通常第二劑反應較大，家長也可考慮先讓兒童接種一劑，再觀察後續。不過，有潛在慢性疾病的兒童感染新冠肺炎，演變為重症或產生併發症的風險較高，應儘早接種新冠肺炎疫苗，並完成建議的接種劑次。
今日天氣／今清晨低溫15度！降雨減緩 西部多雲到陰
根據中央氣象局預報，今（3）日整體降雨減緩，僅剩基隆北海岸及東半部地區的降雨較明顯，西半部則大多為多雲到陰天氣，不過因為仍有水氣殘留，可能會有局部短暫陣雨，尤其是山區，建議民眾外出要攜帶雨具備用。
而溫度方面，昨晚今晨中部以北及宜蘭低溫為15至17度，南部及花東為18到19度，其中苗栗以北局部地區溫度會再更低，且因下雨各地體感上會覺得濕冷。白天起東北季風逐漸減弱，溫度也慢慢回升，桃園以北及東半部高溫為21至23度，新竹以南為25至27度，感受較舒適。
別再塞急診！陳時中：即日起「快篩陽性」才能做PCR採檢
台灣本土疫情仍未趨緩，各個醫院都塞滿要採檢的民眾；對此，中央流行疫情指揮中心昨（2）日就公布了「5大紓緩急診篩檢人潮應變作為」，並規定需要「快篩陽性」才可以做PCR採檢。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，為因應目前台灣本土疫情，各地方政府要加設社區篩檢站，並且鼓勵基層加入提供採檢服務；而急救責任醫院也要開設防疫門診分流病人，提供輕症、無症狀但家用快篩陽性民眾做相關診療。此外，陳時中也強調，即日起「無症狀民眾需要快篩陽性，才可以去做PCR採檢」，至於居家隔離和居家檢疫者，則依照相關篩檢規定辦理。
張菲坐擁10億身價 嫩媳「理財祕招」無私公開
翁馨儀是綜藝大哥張菲次子張少懷的老婆，儘管2人年紀相差整整一輪，好感情依舊羨煞眾人，婚後也育有一雙兒女。而家庭幸福美滿之餘，翁馨儀難免受到輿論影響，她曾被網友嘲諷是看上身價超過10億的張菲，才決定嫁給張少懷，還在產後收到對方的百萬紅包。翁馨儀隨後就澄清自己結婚多年，並沒有伸手和老公要錢，近日也因分享無痛理財法，再次掀起關注。
翁馨儀日前與粉絲玩起「你問我答」的遊戲，被問到如何運用信用卡，她表示會選擇全額付清卡費：「我不繳最低額度，我怕會養成習慣。」至於存錢方法，坦言不會給自己太多壓力：「只要銀行戶頭的金額多於一定數字，她就會將錢移置其他戶頭，避免花掉，但若是低於某個數字，她也會開始控制支出，盡量讓戶頭維持一定的金額。」
談到投資，翁馨儀認為銀行定存的回饋實在有限，但也沒有和其他人一樣使用每月固定扣款，反而是希望先以存錢為主，存到一定金額時，再進行一次性投資。
中職／不妙！味全龍確診後 連裁判也快篩陽性
中職聯盟昨（2）日中午通報各球團領隊，上午有一名裁判於家中感到喉嚨癢，進行快篩後呈現陽性，目前等侯PCR檢測，該裁判已按規定先進行居家隔離中，目前健康一切狀況良好；另有一名技術委員、一名裁判因有家人確診，也遵循CDC規定先在家進行3+4居隔。
近期因疫情升溫，場上裁判、場下技術委員均全程配戴口罩，住宿均為一人一室，請大家不用過度擔心，聯盟會保持謹慎但不恐慌的態度因應，希望大家早日康復。
7-11「咖啡賣5折」爽爆！眾愣：根本不敢買 真相被抖出
台灣咖啡市場龐大，不少人每個早晨都會買杯咖啡醒腦，而由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。而近日，就有網友討論「有人跟我一樣不敢買7-11活動的咖啡嗎？」貼文引發廣大迴響。
原PO在臉書社團「7-11全家各新品分享區」貼文指出「好想買，都是51杯到9月底真的很難下手.....」只見貼出的照片，原來是7-11在五一勞動節推出的最新活動，民眾只要使用APP行動隨時取購買咖啡，就能享有超狂優惠，例如特大杯拿鐵51杯2400元，大約原價6.7折；大杯美式咖啡51杯1160元，大約原價5.1折，如果常常喝咖啡的人，可以說是相當划算，不過由於兌換期限僅到9月底，讓不少人買不下手。
貼文一出，立刻掀起共鳴，不少網友紛紛回應「現在都限制日期兌換.....真的喝不完＝＝」、「也是看到期限太短縮手了，好傷心」、「51杯五個月我真的喝不完」、「我每天一杯其實喝得完，但因為被限時間，感覺很有壓力」、「我之前買過20杯兩個月的，真的超級硬....一不小心就過期虧錢」、「這個真的只能跟朋友一起分享，不然過期就虧了」；不過，也有常喝咖啡的人認為「這期限算長了！不然都三個月而已」、「我每天都喝覺得超級賺....」。
而《NOWnews》記者也實際前往7-11APP查看，發現目前活動仍然持續進行販售中，但大杯美式咖啡系列已經售完，僅剩下其他些許特大杯品項，51杯咖啡價格確實也祭出超殺優惠，不過兌換期限僅到9月底。不過，仔細到7-11官網設置的「行動隨時取專區」查看，發現真相，原來如果民眾利用隨時取APP，即便是過期兌換券的話，也能夠進行退貨退款！
根據「隨時取商品逾兌換期限退貨」說明，不論是金額刷卡還是付現購買都適合此方法，退款計算方法為「原給付金額－(兌換商品原價＊兌換商品數)＝退款金額」，以這次的活動來說，51杯美式咖啡1160元，若有購買的民眾到9月30日尚未兌換完畢，只兌換了20杯，那申請退款金額計算法就是「1160（原支付金額）-45*20（商品原價*兌換杯數）＝260元（退款金額）」，不過當兌換杯數超過25杯時，就會超過原給付金額，退款金額低於0元則不另行退費，民眾如有遇到該情況，可就要計算清楚唷！（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。