謝白冰冰提攜！東諺仿效劉畊宏開直播　教跳舞助人為樂

綜藝大姐大白冰冰提攜後輩不遺餘力，最近在《冰冰秀》節目竄紅的東諺，也是她的愛徒，跟在身邊很多年，東諺不只演藝事業有成，也轉型當直播主帶貨，心中很感謝冰冰姐的疼愛，讓他有一個舞台自由的發揮主持與編排舞蹈的空間，最近也仿效劉畊宏跳健身操，希望幫助更多人。





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▲東諺除了主持節目，也開直播教跳舞。（圖／東諺FB）

東諺向來個性木納，他覺得人生就是努力，要堅持到最後，就會闖出自己的一條路，「最近疫情期間看到劉畊宏在直播間教人如何運動，瞬間暴紅，看著前輩默默耕耘到現在，這個成績替他非常開心，想想我雖然年紀不小，但是也還有跳舞的才華，可以幫助自己同時也可以同時幫助別人！」





東諺表示，15歲姐姐買了一把吉他，讓他去學習彈奏，意外有了明星夢。他17歲自彈自唱參加小虎隊三軍徵選獲得第三名。當時認識了第二名的陳國華，便開始學了舞蹈，「而三個月後參加了當年最紅的節目《五燈獎》流行熱舞比賽，我記得我比到一半。」





▲東諺曾參加眾多節目選拔，實力不容小覷。（圖／東諺FB）

這段往事他充滿回憶：「張惠妹來參賽第二次。還比我早過關了，經歷48週獲得五度五關。後來我還跟張惠妹同時簽到百得唱片，當時唱片公司只有張惠妹跟忍者少年（我就是其中一個人），出了兩張唱片後來就去當兵了，退伍後，因爲一個承諾答應過團長要一起重新開始，退伍都沒有再從事表演工作。」





東諺曾有很多機會（5566徵選、廣告、戲劇），都因爲一個承諾放棄，「我真是被耽誤到的藝人。直到團長最後說不想繼續下去了。才自己努力尋找出路」，之後參加了《電視笑話冠軍》，過關後當了五年幕後舞者跟編舞。又參加了中視《舞林大道》，比賽期間因爲台北房租繳不出來。爸爸就把基隆房子賣掉。再拿出一筆錢幫忙，讓他得了第七名。





▲白冰冰攜旗下藝人向粉絲拜早年，左起為陳思瑋、蔡佳麟、白冰冰、阿文、東諺。（圖／記者江芷稜攝影）

東諺說，「父母很支持我要做的事，之後因緣際會認識了我人生中的重要貴人冰冰姐啦！才又重新回到幕前，現在的我更要做好給家人跟愛我的粉絲們看，最重要的事冰冰姐跟冰冰秀節目對我的支持與不斷不斷地鼓勵我！希望能像劉畊宏一樣找到事業第二春！」



