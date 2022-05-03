Omicron亞種肆虐！加州病例增30％　紐約擬恢復防疫措施

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聖馬刁（San Mateo）縣副衛生局長柯蒂斯·陳（Curtis Chan）博士表示，他們原本預估這波小幅增長大約會在7月初時發生，但才5月就已經發生了，預計之後的住院和死亡人數都還會上升；不過，他也認為應該不至於像去年冬天的Omicron感染潮時那樣糟糕。
數據顯示，截至上週，加州每天新增近5600例，是自3月初以來的最高確診率，住院人數增加7%，而到4月30日為止，全州住院人數已增至1037 人，其中146人在重症監護病房，相比同期增長13%。
洛杉磯縣公共衛生局局長（ Public Health Director）費若（Barbara Ferrer）表示，如果疫情急劇惡化，沒人能保證普遍的口罩令不會恢復，若美國疾病管制與預防中心（CDC）把洛杉磯歸類在警戒級別，則當地政府也已準備在室內公共場所重新制定通用口罩令。
另一方面，紐約市的新冠病例近期也有所回升，近期每日平均新增約2500例，比3月初的日均600例成長了4倍，而且因為在家自行測試的確診病例，通常不算入官方統計數據，所以紐約市的病例數還可能遠高於官方數據。
紐約市市長亞當斯（Eric Adams）本人也在上月確診感染新冠肺炎，雖然他致力於經濟復甦，讓更多民眾能重返工作崗位，但有報導指出，亞當斯正面臨困境，包括是否恢復口罩強制令，或是出入部分場所需出示疫苗接種證明等防疫措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。