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才剛送走老伴！孫在餐廳瓦斯中毒亡　阿嬤心痛送走黑髮人

▲新北市板橋區民權路某餐廳的老闆與店內女員工，1日晚間被發現倒臥在店內，經送醫搶救，兩人仍死亡。（圖／記者爆料網）
▲新北市板橋區民權路某餐廳的老闆與店內女員工，1日晚間被發現倒臥在店內，經送醫搶救，兩人仍死亡。（圖／記者爆料網）

編輯中心／綜合報導

2022-05-03 08:04:57

新北市板橋區1家義式餐廳，1日晚間6點20分左右傳出老闆與老闆娘倒臥在店內，經緊急送醫仍宣告不治，警消初判，是因店內的快速爐母火沒關好，導致瓦斯燃燒不完全而一氧化碳中毒，接獲孫子噩耗的老闆阿嬤表示，上個月老伴才剛離世，如今孫子又因意外離開，讓他相當心痛。

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據了解，該間義式餐廳為28歲朱男與25歲游女共同開設，兩人從大學交往至今，開業近2年頗受顧客好評，店內還有隻店貓「瑪麗」相當受客人喜愛，但在1日下午員工準備開店時，因聯繫不上兩人而報警求助，才發現兩人倒臥在店內沙發上無生命跡象，而瑪麗在吧台上一動也不動。

▲板橋一家餐廳老闆、老闆娘瓦斯中毒雙亡，店貓也不幸喪命。（圖／翻攝業者臉書專頁）
▲板橋一家餐廳老闆、老闆娘瓦斯中毒雙亡，店貓也不幸喪命。（圖／翻攝業者臉書專頁）
警方調閱監視器發現，兩人先是在沙發上午睡，但到了下午3點40分時，朱男驚醒後欲叫醒女友，但女友無反應，而他下秒就陷入昏迷，員工則在返回店內後打不開店門，也聯繫不上兩人，直到從餐廳側門進入後聞到濃濃瓦斯味，趕緊報警，但兩人在送醫急救後仍宣告不治，檢方則在2日會同法醫進行遺體相驗，家屬對死因並無疑義，將依意外死亡結案。

《ETToday新聞雲》報導，朱姓老闆的阿公才在上個月離世，阿嬤接獲消息到場，見孫子遇死劫難以置信，如今白髮人送黑髮人，讓他相當心痛。（編輯：林莞茜）

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