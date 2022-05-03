汛期到！防災重於救災　水保局啟動土石流應變機制

每年5月是台灣汛期，農委會水保局說明，我國位於颱風、地震帶影響區，土石流等天然災害無法免除，需建立「防災」重於「救災」的觀念，現已啟動土石流防災整備與應變機制，強化各項防災整備與應變措施，並已完成各式觀測站整備、人員訓練等，確保各項作業正常運作。
水保局表示，今年已公開土石流潛勢溪流1729條、大規模崩塌潛勢區36處及更新警戒基準值，為因應氣候變遷可能帶來的災害，水保局持續強化各項防災整備工作，已召開3次防災整備會議，協助地方政府完成疏散避難計畫更新，核定271處易致災地區重機械待命緊急疏通作業。
此外，水保局提到，為加強基層自主防災能力，已辦理土石流防災專員培訓累計達3254人，補助地方政府辦理兵棋推演195場、實作演練57場及自主防災裝備及設備強化62處等工作。同時，為強化災害監測與應變，水保局已完成各式土石流及大規模崩塌觀測站整備、應變小組人員訓練、警戒發布演練及細胞廣播測試，確保應變期間各項作業正常運作。
水保局強調，台灣位於颱風、地震帶影響區，土石流等天然災害無法免除，需建立「防災」重於「救災」的觀念，確實落實防災整備。水保局將持續培訓防災專員，加強基層自主防災能力，協助社區建立自助、互助與公助等多重防護網，提升社區耐災及應變能力，同時達到超前部署及強化自主防災意識，做好全民防災，方能在災害來臨前，進行快速有效之疏散撤離，確保民眾生命安全。