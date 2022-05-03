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落貓問題完美重現！牠摔下「秒速擺正」　網友全嗨翻

▲落貓問題完美重現，牠順昏頭摔下椅子後秒速擺正，網友全嗨翻。（圖／Twitter：Oa1Un）
▲落貓問題完美重現，牠順昏頭摔下椅子後秒速擺正，網友全嗨翻。（圖／Twitter：Oa1Un）

編輯中心/綜合報導

2022-05-03 11:12:02

許多人都在探討一個問題，就是為什麼貓咪不管從多高的地方往下跌，最後落地的姿勢總是正面朝下，日本的這隻貓就完美演繹出這個狀況，原先睡在距地面不遠位置的牠，睡昏頭跌落後竟也正面落地，非常神奇。

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▲這是拍攝影片的推主家養得暹羅貓。（圖／Twitter：Oa1Un） 
▲這是拍攝影片的推主家養得暹羅貓。（圖／Twitter：Oa1Un） 
▲再練臂力？（圖／Twitter：Oa1Un）
▲再練臂力？（圖／Twitter：Oa1Un）
▲ 這是海豹？（圖／Twitter：Oa1Un） 
▲ 這是海豹？（圖／Twitter：Oa1Un） 
該推主是位貓咪愛好者，在家就飼養了三隻貓咪。某天出門時，發現一隻貓咪與自家橘貓長的極為相似，正躺在外頭的椅子上呼呼大睡，也許是睡得舒服，牠舒展全身打算伸個懶腰，不料動作太大竟一下倒至椅子邊緣，下一秒就要從上面摔了下來，正以為牠會後腦勺著地慘摔時，牠竟在短短幾秒間轉換姿勢，最後穩穩地四隻腳落在地上。

▲橘貓：呼呼呼…Zzz（翻身）（圖／Twitter：Oa1Un） 
▲橘貓：呼呼呼…Zzz（翻身）（圖／Twitter：Oa1Un） 
▲落貓問題完美重現，牠順昏頭摔下椅子後秒速擺正，網友全嗨翻。（圖／Twitter：Oa1Un）
▲橘貓：喔不不不不！！（摔）（圖／Twitter：Oa1Un）
▲橘貓：欸！我沒事？（圖／Twitter：Oa1Un） 
▲橘貓：欸！我沒事？？？（圖／Twitter：Oa1Un） 
如此神奇的場面引得眾人注意，留言「喵：我是誰？我在哪？花生省魔術？」、「一秒起床出門」、「這姿勢給滿分了」、「這有練過吧」。 關於「貓從高處落下總可以帥氣著地！真的是如此嗎？」，《今日新聞NOWnews》也曾分享「獸醫好想告訴你」之文章，有興趣可點「此處」觀看。（編輯：李惠婷） 


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