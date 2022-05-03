落貓問題完美重現！牠摔下「秒速擺正」　網友全嗨翻

許多人都在探討一個問題，就是為什麼貓咪不管從多高的地方往下跌，最後落地的姿勢總是正面朝下，日本的這隻貓就完美演繹出這個狀況，原先睡在距地面不遠位置的牠，睡昏頭跌落後竟也正面落地，非常神奇。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲這是拍攝影片的推主家養得暹羅貓。（圖／Twitter：Oa1Un） ▲再練臂力？（圖／Twitter：Oa1Un）▲ 這是海豹？（圖／Twitter：Oa1Un） 該推主是位貓咪愛好者，在家就飼養了三隻貓咪。某天出門時，發現一隻貓咪與自家橘貓長的極為相似，正躺在外頭的椅子上呼呼大睡，也許是睡得舒服，牠舒展全身打算伸個懶腰，不料動作太大竟一下倒至椅子邊緣，下一秒就要從上面摔了下來，正以為牠會後腦勺著地慘摔時，牠竟在短短幾秒間轉換姿勢，最後穩穩地四隻腳落在地上。▲橘貓：呼呼呼…Zzz（翻身）（圖／Twitter：Oa1Un） ▲橘貓：喔不不不不！！（摔）（圖／Twitter：Oa1Un）▲橘貓：欸！我沒事？？？（圖／Twitter：Oa1Un） 如此神奇的場面引得眾人注意，留言「喵：我是誰？我在哪？花生省魔術？」、「一秒起床出門」、「這姿勢給滿分了」、「這有練過吧」。 關於「貓從高處落下總可以帥氣著地！真的是如此嗎？」，《今日新聞NOWnews》也曾分享「獸醫好想告訴你」之文章，有興趣可點「此處」觀看。（編輯：李惠婷） 判斷失誤！三花奶貓跳躍變「自由落體」 眾笑：尊嚴沒了反應慢半拍！奶貓「驚嚇摔倒」超綜藝 網讚：效果十足小夾子上頭！貓嘴巴大張「啊啊叫」 網笑：通信器連線了