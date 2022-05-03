特企／2022桃園繡球花季繽紛登場　萬株品種共譜浪漫初夏

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桃園市秘書長黃治峯表示，桃園積極輔導在地農村轉型為休閒農業區，除能繼續提供一級農作物之外，更能藉由推動特色體驗、旅遊服務等，讓經濟面向更加多元化。桃園復興區在30年前就成功栽培繡球花，而北台灣最大的繡球花產區就在桃園復興區，主要供應外縣市繡球花的種苗和盆花。藉由在地產業優勢，去年正式規劃第一屆「桃園繡球花季」，以復興區最具代表性的山林地貌，搭配花卉景觀，打造在地品牌。今年以「枕山覓徑」為核心，透過自然符號搭配天然材質創作三大裝置藝術，錯落於展區之中，「言卯-日出」象徵著日出照耀大地的生命，「婆娑-生命之舞」代表著生命的力量，「山月-山中月下」代表著明月皎潔微風徐徐的生命延續。
山林覓徑 賞花路線
桃園市政府副秘書長邱俊銘表示，今年活動結合在地農場、景觀咖啡廳、民宿共同行銷，長達一個月的繡球花季將分為前山以及後山兩個波段供遊客參觀，前山以枕頭山商圈一帶的怡德休閒農莊、陽光休閒農莊為主，後山則包含了蘋果農莊、霞雲山莊等巴陵一帶的賞花區，非常精彩。在地農場也提供親子共同參加的農事體驗，包括中興花卉、九天淨心…等共11間農場，遊客們可以在賞花之餘，食在地、玩在地，參加豐富的體驗活動。
周周亮點活動 玩樂山城
桃園市政府農業局局長郭承泉表示，為結合在地自然生態以及特色，每週規劃不同亮點活動。第一週5/7-5/8「賞螢週」，邀請民眾探索螢火蟲的聲帶；第二週5/14-5/15「媽媽桃週」推廣在地農產品並規劃有獎徵答活動；第三週5/21「部落山水輕旅行」，邀請民眾感受原民文化魅力；第四週5/28-5/29「枕頭山購樂趣週」只要消費滿500元以上就有機會兌換在地農產品…等活動；第五週6/4-6/5「品茶週」邀請民眾體驗茶道文化。歡迎民眾攜家帶眷感受在地風貌。
掌握交通資訊 賞花好輕鬆
為維持交通順暢，枕頭山商圈周邊假日部分道路將進行交通管制，活動規劃園區外、園區內不同的接駁方式。園區外分紅、綠兩條路線，假日07:30-16:30，每三十分鐘行駛一班，紅線路線：慈湖停車場-枕頭山口（接駁總站）-葉家千金（主展場）。綠線路線：介壽國中停車場-葉家千金（主展場）。而園區內接駁假日08:00-16:00，每三十分鐘行駛一班，路線為：葉家千金（主展場）-枕頭山口（接駁總站）-祿客農莊（賞花區）；假日車潮人潮眾多，建議搭乘市府提供的免費接駁專車前往會場。
更多活動訊息請洽桃園市休閒農業網或台七桃花源休閒農業區臉書粉絲頁
「桃園市休閒農業網」：https://taoyuanleisureagriculturefanpage.tycg.gov.tw/wordpress/
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